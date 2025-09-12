Spanoulis: 'Çocukça hatalar yaptık'

Yunanistan koçu Vassilis Spanoulis, Yunanistan'ın Türkiye'ye 94-68 yenildiği EuroBasket yarı finali mücadelesinin ardından açıklamalarda bulundu.



Spanoulis'in açıklamaları şu şekilde:



"ÇOCUKÇA HATALAR YAPTIK"



"Enerjik olarak hazır olmadığımızı düşünüyorum, birçok çocukça hata yaptık, yemememiz gereken sayılar yedik. Bu tür şeyler de olur, çocuklarla gurur duyuyorum. Gerçekten istediğimiz madalyayı alalım. Potansiyelimizi ortaya koyamadık. Çok fazla hata yaptık ve savunmada konsantrasyonumuz yoktu. Finlandiya ile karşılaşacağız ve bu çok önemli maça hazır olacağız."



"TÜRKİYE BİZDEN ÇOK DAHA İYİ OYNADI"



"Türkiye'yi tebrik ederim, daha iyi oynadılar. Biz en kötü oyunumuzu oynadık, birçok hata yaptık, olgunlaşmamış hatalar. Enerjimiz ve planımız farklıydı, bunları uygulayamadık, ama bu herkesin başına gelebilir. Oyuncularımla gurur duyuyorum ve bir sonraki büyük maça odaklanmalıyız. Sonuna geldik ve bu bizim için en önemli maç, böylece madalya kazanabiliriz.



Planımız, top çalmalardan sayı vermemekti ama 20 sayı verdik. Hatalarımızdan dolayı 22 top kaybettik ve bununla kalmadık, Türkiye'ye koşma ve kolay sayı yapma fırsatı verdik. Konsantrasyonumuz yoktu, bu olabilir, en kötü günümüzü yaşadık. Şimdi madalya için mücadele etmeliyiz, bu ülkemiz için çok önemli olacak.



Türkiye şutlarını atıyor, iyi pas atabilen Alperen var, iyi savunma yapabilen çok atletik gardları var, boyları uzun, uzun oyuncuları iyi hedge yapıyor, pas açılarını kapatıyorlar ve biz hızlı pas yapamadık. Topu çok tuttuk ve çok hata yaptık. Çok iyi bir takım, bizden çok daha iyi oynadılar.



Tüm savunma operasyonu Giannis'in üzerindeydi. Giannis Antetokounmpo bir insan, bu turnuvada olağanüstü şeyler yapsa da. O harika, Sloukas ve Papanikolaou ile birlikte liderimiz. Birlikte olmak ve ülkemizi temsil etmek benim için bir şans. Kötü bir maç geçirdi, ama pazar günü hazır olacağına inanıyorum.



16 yıl sonra Avrupa'nın en iyi dört takımı arasında olmak hayal kırıklığı değil. Türkiye daha iyi oynadı, kazandı ve pazar günü için enerjimizi toplamalıyız. Bu maç çok önemli ve çok iyi bir takımla karşı karşıyayız."





