Slovenya, EuroBasket'te siftah yaptı!

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası D grubu üçüncü karşılaşmasında Slovenya, Belçika'yı 86-69 mağlup etti.

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) D grubu üçüncü karşılaşmasında Slovenya ile Belçika karşılaştı.

Polonya'nın Katoviçe şehrinde bulunan Spodek Arena'da oynana karşılamayı Slovenya, 86-69 kazandı.

Los Angeles Lakers'ın yıldızı Luka Doncic, 26 sayı, 10 ribaund ve 11 asist ile oynadı. Doncic, bu istatistiklerle Eurobasket tarihinde triple-double yapan 4. oyuncu oldu.

Bu zaferle birlikte Slovenya, turnuvadaki ilk galibiyetini almış oldu.

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Türkiye3300280205756
2Sırbistan3300262213496
3Letonya3102225247-224
4Estonya3102223245-224
5Portekiz3102185225-404
6Çek Cumhuriyeti3003203243-403
