2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) D grubu üçüncü karşılaşmasında Slovenya ile Belçika karşılaştı.



Polonya'nın Katoviçe şehrinde bulunan Spodek Arena'da oynana karşılamayı Slovenya, 86-69 kazandı.



Los Angeles Lakers'ın yıldızı Luka Doncic, 26 sayı, 10 ribaund ve 11 asist ile oynadı. Doncic, bu istatistiklerle Eurobasket tarihinde triple-double yapan 4. oyuncu oldu.



Bu zaferle birlikte Slovenya, turnuvadaki ilk galibiyetini almış oldu.



