Sırbistan, Estonya'yı farklı mağlup etti

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) A Grubu maçında Sırbistan ile Estonya karşı karşıya geldi.



Letonya'nın Riga şehrindeki Xiaomi Arena'da oynanan mücadele Sırbistan'ın 98-64 üstünlüğüyle sona erdi.



Bu sonuçla Sırbistan gruba galibiyetle başlayıp puanını 2'ye yükseltti.



A grubunun ikinci maçında Sırbistan ile Portekiz, Estonya ile Letonya karşı karşıya gelecek.







