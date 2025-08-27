Sporx 2022 FIBA EuroBasket
Sırbistan, Estonya'yı farklı mağlup etti

Sırbistan, Estonya'yı farklı mağlup etti

EUROBASKET 2025, A grubu maçında Sırbistan, Estonya'yı 98-64 mağlup etti.

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) A Grubu maçında Sırbistan ile Estonya karşı karşıya geldi.

Letonya'nın Riga şehrindeki Xiaomi Arena'da oynanan mücadele Sırbistan'ın 98-64 üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonuçla Sırbistan gruba galibiyetle başlayıp puanını 2'ye yükseltti.

A grubunun ikinci maçında Sırbistan ile Portekiz, Estonya ile Letonya karşı karşıya gelecek.

 

 Reklam 
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Sırbistan11009864342
2Türkiye11009373202
3Portekiz11006250122
4Çek Cumhuriyeti10015062-121
5Letonya10017393-201
6Estonya10016498-341
Son Dakika Haberleri
Sırbistan, Estonya'yı farklı mağlup etti

Sırbistan, Estonya'yı farklı mağlup etti

Finlandiya, İsveç'i yıktı!

Finlandiya, İsveç'i yıktı!

A Milli Basketbol Takımı'ndan EuroBasket'e harika başlangıç!

A Milli Basketbol Takımı'ndan EuroBasket'e harika başlangıç!

Alperen Şengün: 'Sert başladık, sert bitirdik'

Alperen Şengün: "Sert başladık, sert bitirdik"

Cedi Osman: 'Bu takım sonuna kadar gider'

Cedi Osman: "Bu takım sonuna kadar gider"
sporx.com web sitesinde yer alan tüm sayısal veriler, istatistikler ve tahminler sadece bilgilendirme amaçlıdır. Köşe yazılarında yer alan içerik yazarların kendi görüşleri olup; ilgili konu hakkında sporx.com'un genel görüşünü yansıtmaz. Web sayfalarımızda yer alan bilgiler ve doğrulukları tarafımızca garanti edilmemekte olup, bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemektedir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı sporx.com sorumlu tutulamaz.