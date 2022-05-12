Sporx 2022 FIBA EuroBasket
Shane Larkin'in sakatlığı için yeni açıklama

Shane Larkin'in sakatlığı için yeni açıklama

Türkiye Basketbol Federasyonu, İspanya maçının ardından sakatlık yaşadığı açıklanan Shane Larkin için yeni bir açıklama yaptı.

Türkiye Basketbol Federasyonu, elinden yaşadığını sakatlık sebebiyle İstanbul'da kontrollere giren yıldız oyuncu Shane Larkin için yeni bir açıklama yaptı.

EuroBasket 2022 son 16 turunda Fransa'ya karşı oynayıp oynamayacağı merak konusu olan Shane Larkin için yapılan açıklamada,  "A Erkek Milli Takım oyuncularımızdan Shane Larkin, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'nda oynanan İspanya müsabakasının ardından Türkiye'ye dönerek Türkiye Basketbol Federasyonu Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ufuk Nalbantoğlu tarafından muayene edildi.

Tedavisine başlanan milli oyuncunun, 10 Eylül Cumartesi günü son 16 turunda oynanacak Fransa karşılaşmasında forma giyip giyemeyeceği yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.

Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya5401431368639
2Türkiye5302403378258
3Karadağ530238137838
4Belçika530238438318
5Bulgaristan5104427475-486
6Gürcistan5104381425-446
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