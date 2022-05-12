Shane Larkin'in sakatlığı için yeni açıklama

Türkiye Basketbol Federasyonu, elinden yaşadığını sakatlık sebebiyle İstanbul'da kontrollere giren yıldız oyuncu Shane Larkin için yeni bir açıklama yaptı.



EuroBasket 2022 son 16 turunda Fransa'ya karşı oynayıp oynamayacağı merak konusu olan Shane Larkin için yapılan açıklamada, "A Erkek Milli Takım oyuncularımızdan Shane Larkin, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'nda oynanan İspanya müsabakasının ardından Türkiye'ye dönerek Türkiye Basketbol Federasyonu Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ufuk Nalbantoğlu tarafından muayene edildi.



Tedavisine başlanan milli oyuncunun, 10 Eylül Cumartesi günü son 16 turunda oynanacak Fransa karşılaşmasında forma giyip giyemeyeceği yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.



Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.



