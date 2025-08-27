Shane Larkin: 'Hedefimiz madalya, buna odaklandık'

Sporx 2022 FIBA EuroBasket
EuroBasket 2025'e Letonya galibiyetiyle başlayan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın yıldızı Shane Larkin, "Buraya madalya kazanmaya geldik. Takım olarak buna inanıyoruz" dedi.

Milli basketbolcu Shane Larkin, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) iyi mücadele etmeleri halinde madalya kazanma şanslarının çok yüksek olduğunu belirtti.
 
A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 A Grubu'ndaki ilk maçında ev sahibi Letonya'yı 93-73 mağlup ederek turnuvaya iyi bir başlangıç yaptı.
 
Milliler, gruptaki ikinci müsabakada yarın saat 14.45'te Çekya'nın karşısına çıkacak. Ay-yıldızlı ekibin 32 yaşındaki şutör oyun kurucusu Larkin, Çekya mücadelesi öncesinde Arena Riga'da gerçekleştirilen antrenmanın ardından AA muhabirinin sorularını yanıtladı.
 
Şampiyonaya kazanarak başladıkları için çok iyi hissettiğini dile getiren Shane Larkin, "Büyük bir taraftar desteğini arkasına alan ev sahibi takıma karşı oynamamıza rağmen önemli bir galibiyet elde ettik. Sakin kalmak ve odaklanmak zorundayız çünkü bu, uzun bir turnuva. Bir maçı kazanmamız bir şeyi değiştirmez. İyi başladığımız için mutluyuz ama daha yapacak çok işimiz var. Önümüzdeki maçlara konsantre olmalıyız. Letonya karşısında gösterdiğimiz performansı sürdürmemiz lazım." ifadelerini kullandı.
 
"HERKESİN MOTİVASYONU MADALYA KAZANMAK"
 
Shane Larkin, 2025 Avrupa Şampiyonası'na madalya kazanmak için geldiklerini dile getirdi.
 
Letonya karşısında aldıkları galibiyetin öz güven açısından önemini vurgulayan milli basketbolcu, şunları kaydetti:
 
"Herkesin motivasyonu madalya kazanmak. Buraya madalya almaya geldik. Bunun için mücadele ediyoruz ve buna odaklandık. Kendimize güveniyoruz. Bunu yapabileceğimize inanıyoruz. Her maç sahaya çıkıp mücadele etmeliyiz. Her müsabaka, Letonya maçı gibi gitmeyecek. Birlikte kaldığımız ve her maç savaştığımız sürece madalya kazanma şansımızın çok yüksek olduğunu düşünüyorum."
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fenerbahçe Beko3027032650239325757
2Beşiktaş Fibabanka3023072697245324453
3Anadolu Efes3023072702236933353
4Tofaş3019011264525757049
5Bahçeşehir Koleji30180122501238311848
6Mersin BŞB301601424842551-6746
7Galatasaray NEF301401625752594-1944
8Büyükçekmece301301725522566-1443
9Bursaspor301301725682689-12143
10Türk Telekom301301724842499-1543
11Petkim Spor301201824732526-5342
12Merkezefendi301101924692622-15341
13Manisa BB301101926322667-3541
14Karşıyaka301101925092618-10941
15Darüşşafaka30902124732649-17639
16Yalovaspor30702324132673-26037
