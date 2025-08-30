Sertaç Þanlý: 'Madalya adayý olduðumuzu gösterme fýrsatý'

A Milli Basketbol Takýmý oyuncularýndan Sertaç Þanlý, 2025 Avrupa Basketbol Þampiyonasý'nda (EuroBasket 2025) Sýrbistan ile yapacaklarý maçýn madalya adayý takýmlardan biri olduklarýný ispat edebilmek için mesaj niteliðinde olduðunu söyledi.

Milliler, Letonya'nýn baþkenti Riga'nýn ev sahipliði yaptýðý A Grubu'ndaki 5. ve son müsabakasýnda yarýn Sýrbistan ile karþý karþýya gelecek.

Son 16 turuna yükselmeyi garantileyen Türkiye, Sýrbistan'ý yendiði takdirde grubu lider tamamlayacak. Ay-yýldýzlýlar, yenilmesi halinde ise ikinci sýrada yer alacak.

Milli basketbolcu Sertaç Þanlý, Arena Riga'da gerçekleþtirilen antrenmanýn ardýndan AA muhabirine yaptýðý açýklamada, Sýrbistan ile çok zor ve yoðun bir maça çýkacaklarýný belirterek, "Sýrbistan, bu turnuvanýn en önemli þampiyonluk adaylarýndan biri. Bizim de bu turnuvanýn en önemli madalya adaylarýndan biri olduðumuzu göstermemiz için önemli bir mesaj maçý. Elimizden gelen her þeyi sahaya yansýtacaðýz. Ýlk maçlardaki enerjimizin daha da fazlasýný sahaya yansýtarak inþallah kazanan taraf biz oluruz." ifadelerini kullandý.

"BÝR HÝKAYE YAZIYORUZ"

Sertaç Þanlý, Avrupa Þampiyonasý'nda sergiledikleri performansla bir hikaye yazdýklarýný ve bunu mutlu sonla taçlandýrmayý amaçladýklarýný kaydetti.

Ay-yýldýzlýlardaki iyi gidiþin ve motivasyonun sýrrýyla ilgili görüþlerini paylaþan 34 yaþýndaki pivot, "Bu motivasyonun ve iyi gidiþin sýrrý dýþarýdan gözüküyor. Nasýl bir milli takým olduðumuzu ve sahaya nasýl bir enerji yansýttýðýmýzý, oynayan ve kenarda oturan herkesin nasýl bir duyguda olduðunu herkes dýþarýdan görüyor. Bir hikaye yazýyoruz. Ýnþallah mutlu sonla biter. Bunu mutlu sonla bitirmek için elimizden geleni yapmaya devam edeceðiz." þeklinde konuþtu.