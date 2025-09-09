Sporx 2022 FIBA EuroBasket
Sertaç Þanlý: 'Bir þey baþardýk, bir þey baþlattýk'

Sertaç Þanlý: "Bir þey baþardýk, bir þey baþlattýk"

A Milli Erkek Basketbol Takýmý'nda Sertaç Þanlý, Almanya maçý sonrasý konuþtu.

A Milli Erkek Basketbol Takýmý'nda Sertaç Þanlý, Almanya maçý sonrasý açýklamalarda bulundu.

Sertaç Þanlý'nýn sözleri þu þekilde:

"Herkese hissettirdikleri destek için çok teþekkür ederiz. Takým arkadaþlarýmla gurur duyuyorum. Elbette üzüldük. Üzülmemek elde deðil ama baþýmýz öne eðik þekilde buradan ayrýlmak için hiçbir sebep yok. Biz bugün burada bir þey baþardýk, bir þey baþlattýk."

 Reklam 
S Takýmlar O G B M A Y Av. P
1Türkiye550045935910010
2Sýrbistan5401434368669
3Letonya5302412384288
4Portekiz5203315368-537
5Estonya5104352397-456
6Çek Cumhur.5005338434-965
Son Dakika Haberleri
EuroBasket 2025'in en iyisi Ergin Ataman!

EuroBasket 2025'in en iyisi Ergin Ataman!

Kenan Sipahi: 'Bu takýmýn parçasý olduðum için gururluyum'

Kenan Sipahi: "Bu takýmýn parçasý olduðum için gururluyum"

Sertaç Þanlý: 'Bir þey baþardýk, bir þey baþlattýk'

Sertaç Þanlý: "Bir þey baþardýk, bir þey baþlattýk"

Cedi Osman: 'Baþýmýz dik olmalý'

Cedi Osman: "Baþýmýz dik olmalý"

Ergin Ataman: 'Asla pozitif düþünemem'

Ergin Ataman: "Asla pozitif düþünemem"
sporx.com web sitesinde yer alan tüm sayýsal veriler, istatistikler ve tahminler sadece bilgilendirme amaçlýdýr. Köþe yazýlarýnda yer alan içerik yazarlarýn kendi görüþleri olup; ilgili konu hakkýnda sporx.com'un genel görüþünü yansýtmaz. Web sayfalarýmýzda yer alan bilgiler ve doðruluklarý tarafýmýzca garanti edilmemekte olup, bu bilgiler belli bir getirinin saðlanmasýna yönelik olarak verilmemektedir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanýlarak yapýlan iþlemlerden doðacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne þekilde olursa olsun üçüncü kiþilerin uðrayabileceði her türlü zararlardan dolayý sporx.com sorumlu tutulamaz.