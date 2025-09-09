Sertaç Þanlý: 'Bir þey baþardýk, bir þey baþlattýk'

A Milli Erkek Basketbol Takýmý'nda Sertaç Þanlý, Almanya maçý sonrasý açýklamalarda bulundu.



Sertaç Þanlý'nýn sözleri þu þekilde:



"Herkese hissettirdikleri destek için çok teþekkür ederiz. Takým arkadaþlarýmla gurur duyuyorum. Elbette üzüldük. Üzülmemek elde deðil ama baþýmýz öne eðik þekilde buradan ayrýlmak için hiçbir sebep yok. Biz bugün burada bir þey baþardýk, bir þey baþlattýk."



