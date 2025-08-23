Schröder, Mumbru'nun yokluğunda takım kimliğine vurgu yaptı

Almanya kaptanı Dennis Schröder, başantrenör Alex Mumbru'nun yokluğuna rağmen EuroBasket 2025'e odaklarını koruyarak sahada kendi kimliklerini göstereceklerini söyledi.



2025 EuroBasket'e son dünya şampiyonu unvanıyla katılan Almanya, turnuvaya Mumbru'dan yoksun başlıyor. Akut bir enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılan Mumbru'nun yerine yardımcı antrenör Alan Ibrahimagic, Tampere'de saha kenarında görev yapacak.



Almanya, B Grubu'nda Finlandiya, Büyük Britanya, Litvanya, İsveç ve açılış maçında karşılaşacağı Karadağ ile mücadele edecek. Turnuvanın ilk karşılaşması 27 Ağustos Çarşamba günü saat 16.30'da (TSİ) oynanacak.



Alman Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Mumbru'nun tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumunun stabil olduğu belirtildi. Ne zaman takıma döneceği belirsiz olan Mumbru'nun, Karadağ maçında sahada olmayacağı kesinleşti.



Schröder, yaşanan bu aksiliğe rağmen odaklarını kaybetmediklerini ve standartlarının değişmediğini vurguladı:



"Kendimizi iyi hissediyoruz. Hazırlık dönemimiz iyi geçti, harika maçlar oynadık ve yarın başlamayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Karadağ'ın özellikle hücumda ne kadar tehlikeli olduğunu biliyoruz. EuroBasket'te her takım tehlikelidir, ancak biz her zaman kendimize odaklanıyoruz. Oyunu ilk saniyeden itibaren dikte etmeyi ve 40 dakika boyunca aynı tempoyu korumayı hedefliyoruz. Avrupa'da herkes bir tehdit ama biz kendi yapabileceklerimize odaklanıyoruz."



Schröder, antrenörlük görevindeki geçici değişimin bir kriz değil, yönetilmesi gereken bir süreç olduğunu söyledi. Ibrahimagic'in tecrübesine dikkat çeken kaptan, onun genç milli takımlarda elde ettiği başarıların altını çizdi:



"Alan, U18 Avrupa şampiyonluğunu kazandı, U19 Dünya Kupası'nda ikinci oldu. Bu da yolda bir tümsekten ibaret. En önemli şey Mumbru'nun sağlığı. Umarım kısa sürede sağlığına kavuşur, biz de o dönene kadar elimizden geleni yapacağız."



Mumbru'nun sağlık durumuna dair yeni bir gelişme olmadığını belirten Schröder, iletişimin sürdüğünü ve durumunun stabil olduğunu ekledi.



