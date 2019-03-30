Sandra Sanchez Jaime olimpiyat tarihine geçti

Kadınlar katada Avrupa ve dünya şampiyonu İspanyol Sandra Sanchez, karate tarihinin ilk olimpiyat altın madalyasını kazanan sporcu oldu.

Sandra Sanchez Jaime olimpiyat tarihine geçti
İspanyol karateci Sandra Sanchez Jaime, başarılarla dolu kariyerine bir yenisini ekledi.

Kadınlar katada Avrupa ve dünya şampiyonu 39 yaşındaki Sandra Sanchez, kariyerinin eksik parçası olimpiyat madalyasını da koleksiyonuna kattı.

Sandra Sanchez, Tokyo 2020'de ilk kez oyunlara dahil edilen karatenin ilk olimpiyat altın madalyasını kazanan sporcu oldu. Tecrübeli karateci, İspanya'nın en yaşlı olimpiyat şampiyonu unvanını da elde etti.

Evlilik yıl dönümünde gelen şampiyonluk

Olimpiyat şampiyonluğunun İspanyol sporcu için farklı bir anlamı da bulunuyor.

Sandra Sanchez, eşi ve antrenörü Jesus del Moral ile evlilik yıl dönümlerinde olimpiyat şampiyonluğu yaşadı.

Öyle ki Del Moral, şampiyonluğun ardından yaptığı açıklamada "Bugün 5. evlilik yıl dönümümüz. Bu yüzden olimpiyatlar 4 değil, 5 senede bir düzenlenmeli. Bence bu bizim şansımız." ifadelerini kullanarak bu özel günlerine esprili bir yaklaşımda bulundu.

Guinness rekoru sahibi

Sandra Sanchez, Karate 1 Premier Lig'de üst üste kazandığı 35 madalyayla Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdırdı.

İspanyol karateci, Ocak 2014 ile Şubat 2020 arasında 17 altın, 10 gümüş ve 8 bronz madalya elde etti.

Bir dünya, 6 Avrupa şampiyonluğu

Sandra Sanchez, olimpiyat zaferinin yanı sıra kariyerinde bir dünya ve 6 Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Dünya şampiyonluğunu 2018'de elde eden tecrübeli karateci, son 6 Avrupa Şampiyonası'nda ise zirveyi kimseye bırakmadı.

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