Rukiye Yıldırım yarı finalde!

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli tekvandocumuz Rukiye Yıldırım yarı final biletini aldı

Rukiye Yıldırım yarı finalde!
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli tekvandocu Rukiye Yıldırım, çeyrek finalde Kolombiyalı Andrea Vargas Ramirez'i yenerek yarı finale yükseldi.

Makuhari Messe Spor Salonu'nda gerçekleşen müsabakalarda kadınlar 49 kiloda mücadele eden Rukiye, Ramirez'le karşılaştı.

Rukiye, 3. ve son rauntta bitime 6 saniye kala aldığı puanla 31-30 öne geçti. Son saniyelerde üstünlüğünü koruyan milli tekvandocu, maçı 31-30 alarak yarı finale yükseldi.

Milli sporcu yarı finalde bugün TSİ 10.30'da İspanya'dan Adriana Cerezo Iglesias'la karşılaşacak.

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