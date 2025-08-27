Rudy Fernandez'den Türkiye'ye övgü!

EuroBasket 2025 A Grubu'nun ilk maçında Türkiye, Letonya'yı 93-73 mağlup etti.
A Milli Takım'ın gösterdiği performansa, İspanyol basketbol efsanesi Rudy Fernandez'den övgü geldi.
Fernandez, karşılaşma hakkında sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Türkiye çok iyi oynuyor." ifadesini kullandı.
12 Dev Adam, bir sonraki maçında 29 Ağustos Cuma günü TSİ 14.45'de Çekya ile karşılaşacak.
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Türkiye
|1
|1
|0
|0
|93
|73
|20
|2
|2
|Portekiz
|1
|1
|0
|0
|62
|50
|12
|2
|3
|Çek Cumhuriyeti
|1
|0
|0
|1
|50
|62
|-12
|1
|4
|Letonya
|1
|0
|0
|1
|73
|93
|-20
|1
|5
|Estonya
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|6
|Sırbistan
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0