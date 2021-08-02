Rıza Kayaalp'ten bronz madalya

Tokyo Olimpiyatları'nda grekoromen stil 130 kiloda Rıza Kayaalp, İranlı Amin Mirzazadeh'i 7-2 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Rıza Kayaalp'ten bronz madalya
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 10. gününde milli güreşçi Rıza Kayaalp, bronz madalya kazandı.

Makuhari Messe'de grekoromen stil 130 kiloda Rıza Kayaalap, madalya mücadelesinde İranlı Amin Mirzazadeh ile karşı karşıya geldi.

Rakibine karşı üstün bir oyun sergileyen ve peş peşe çırpmayla bir anda 7-0 öne geçen milli sporcu ilk yarıyı bu skorla önde geçti. İkinci devrede savunmada kalan milli sporcu, 2 sayı verse de karşılaşmayı 7-2 kazandı.

Rıza Kayaalp, Tokyo 2020'de bronz madalya alarak olimpiyatlardaki üçüncü madalyasına ulaştı.

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