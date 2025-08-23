Porzingis: 'Ev sahipliği baskı değil, ayrıcalık'

Letonya'nın yıldızı Kristaps Porzingis, EuroBasket 2025 öncesi Sırbistan ve Nikola Jokic'e duyduğu saygıdan bahsederken, ev sahibi olmayı baskıdan ziyade büyük bir motivasyon kaynağı olarak gördüğünü vurguladı.



Turnuvaya ev sahipliği yapılan Riga'da en büyük ilgiyi gören isim olan Porzingis, Sırbistan ve Jokic'e büyük saygı duyduğunu söylerken, ev sahibi olmayı baskı değil ayrıcalık olarak gördüğünü söyledi.



A Grubu'nda Türkiye ile karşılaşacak olan Letonya, iki maçın ardından Sırbistan'la oynayacak. Porzingis, güçlü rakiplerine hazırlıklı olduklarını belirtti:



"Sırbistan favori, bu açık. Ama tek maçta her şey olabilir. Zor bir maç olacak ama elimizden geleni yapacağız. Önce Türkiye ve Estonya'ya odaklanıp sonra Sırbistan'ı düşüneceğiz. Jokic bence dünyanın en iyi oyuncusu ve ona karşı oynamak büyük bir meydan okuma olacak."



Ev sahibi olmanın kendisi için bir baskı değil, motivasyon kaynağı olduğunu belirten Porzingis:



"Evde, taraftarımızın önünde oynamak bir ayrıcalık. Bunun için tüm yazı çalışarak geçirdik ve en iyi basketbolumuzu göstermek istiyoruz."



Letonya, FIBA sıralamasında dünyada 9'uncu, Avrupa'da 5'inci sırada yer alıyor. 2023 Dünya Kupası'nda 5'inci olarak büyük bir çıkış yakalayan Letonya, Luca Banchi yönetiminde Avrupa'nın en tehlikeli takımlarından biri haline geldi. Porzingis, EuroBasket'in kendisi için en prestijli turnuva olduğunu vurguladı.



"Bence EuroBasket'ten daha prestijli bir turnuva yok. Avrupa'nın en iyi takımları burada. Zor olacak ama bizim için büyük bir fırsat."



Takımın geçmiş başarılarıyla kıyaslanıp kıyaslanamayacağı sorusuna temkinli yaklaşan Porzingis, genç yeteneklerin yükseldiğini ve geleceğin parlak olduğunu söyledi. Ayrıca Banchi'nin takım-first anlayışını övdü:



"Bireysellikten çok sistem ön planda. Topun doğru oyuncuyu bulmasına izin veriyoruz, paylaşımcı bir takımız. Bu yüzden Letonya'yı temsil etmekten keyif alıyoruz."



