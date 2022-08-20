Portekiz Milli Basketbol Takımı, İstanbul'da hazırlanıyor

FIBA 2025 Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası (FIBA EuroBasket 2025) ön elemelerinde mücadele eden Portekiz Milli Basketbol Takımı, hazırlıklarını Bağcılar Belediyesi Göztepe Spor Kompleksi'nde sürdürüyor.



Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Portekiz Milli Basketbol Takımı, FIBA EuroBasket 2025 ön elemelerindeki ilk maçında 25 Ağustos günü deplasmanda Romanya'yla karşılaşacak.



Maç öncesinde İstanbul'da kampa giren Portekizli basketbolcular, Bağcılar Belediyesi Göztepe Spor Kompleksi'nde maç hazırlıklarını sürdürüyor.



Göztepe Spor Kompleksi'nde Portekiz Milli Takımı'nı konuk eden Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, elemelerde mücadele edecek sporculara başarılar diledi.



Milli takımın önemli isimlerinden Travante Williams ise antrenman yaptıkları salonu çok beğendiğini ifade etti









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