Portekiz, Çekya'yı on iki sayı farkla yendi!

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) A Grubu'ndaki ilk maçta Portekiz, Çekya'yı 62-50 yendi.

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) Türkiye'nin yer aldığı A Grubu'ndaki ilk maçta Portekiz, Çekya'yı 62-50 mağlup etti. 

Salon: Arena Riga

Hakemler: Wojciech Liszka (Polonya), Marius Ciulin (Romanya), Dariusz Zapolski (Polonya)

Çekya: Zidek 3, Bohacik 1, Sehnal, Krejci 10, Kriz 6, Hruban 7, Kejval, Peterka 8, Krivanek 2, Balint, Svoboda 6, Kyzlink 7

Portekiz: Brito, Williams 10, Ventura 2, Queiroz 5, Queta 23, Voytso 2, Amarante, Gameiro, Relvao 2, Nuno Sa, Lisboa 15, Candido Sa 3

1. Periyot: 10-13

Devre: 29-32

3. Periyot: 40-45

 

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Portekiz11006250122
2Çek Cumhuriyeti10015062-121
3Estonya00000000
4Letonya00000000
5Sırbistan00000000
6Türkiye00000000
