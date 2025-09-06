Ponitka: 'Türkiye harika bir takım, sabırsızlıkla bekliyorum'

Sporx 2022 FIBA EuroBasket
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) çeyrek finalinde Türkiye'nin rakibi olan Polonya'da Mateusz Ponitka, harika bir takımla karşılaşacaklarını ve maçı sabırsızlıkla beklediğini söyledi.
 
Kariyerini Türk temsilcisi Bahçeşehir Koleji'nde sürdüren 32 yaşındaki Polonyalı basketbolcu, EuroBasket 2025 son 16 turunda Bosna Hersek'i 80-72 yenerek çeyrek finale yükseldikleri müsabakanın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
 
Çeyrek finalde A Milli Basketbol Takımı ile eşleşmelerini değerlendiren Ponitka, "Türkiye harika bir takım. Çok büyük yetenekleri var. Takımda birçok arkadaşım var. Abilerim var. Onlarla oynayacağımız için mutluyum. Karşılaşmamızı sabırsızlıkla bekliyorum. Çok müthiş bir maç olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.
 
Turnuvada çeyrek finale yükseldikleri için çok mutlu olduğunu dile getiren Mateusz Ponitka, "Bizim için müthiş bir şey. Biliyorsunuz, turnuvadan önce hiç kimse bize inanmıyordu. Birçok basketbol uzmanı, bizim yeterince iyi olmadığımızı düşünüyordu ama yeniden çeyrek finaldeyiz. Onların değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Takımıma ve kendime her zaman inanıyorum. Biz karakterli bir takımız. Kolektif bir ekibiz. Herkes öne çıkabilir ve bu turnuvada özel bir şey başarabileceğimize hala inanıyoruz." şeklinde konuştu.
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Türkiye550045935910010
2Sırbistan5401434368669
3Letonya5302412384288
4Portekiz5203315368-537
5Estonya5104352397-456
6Çek Cumhuriyeti5005338434-965
