Polonya, Ukrayna'yı geçip çeyrek finale yükseldi

EuroBasket 2022 son 16 turunda Ukrayna ile Polonya kozlarını paylaştı.



Mercedes-Benz Arena'da oynanan mücadeleyi Polonya 94-86 kazandı ve çeyrek finale yükselen taraf oldu. Polonya'da A.J. Slaughter'ın 24, Mateusz Ponitka'nın 22 sayısı galibiyette önemli rol oynarken Ukrayna tam 5 oyuncunun çift haneli sayılara ulaşması mağlubiyete engel olamadı.



Bu sonuça beraber 1997'den bu yana tarihinde ilk kez EuroBasket'te çeyrek final oynama hakkını elde eden Polonya, Luka Doncic'in liderliğinde Slovenya ile yarı final için mücadele edecek.



