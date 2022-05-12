Sporx 2022 FIBA EuroBasket
Polonya, Ukrayna'yı geçip çeyrek finale yükseldi

Polonya, Ukrayna'yı geçip çeyrek finale yükseldi

EuroBasket 2022 son 16 turunda Polonya, Belçika'yı 94-86 mağlup ederek çeyrek finale yükselen taraf oldu.

EuroBasket 2022 son 16 turunda Ukrayna ile Polonya kozlarını paylaştı.

Mercedes-Benz Arena'da oynanan mücadeleyi Polonya 94-86 kazandı ve çeyrek finale yükselen taraf oldu. Polonya'da A.J. Slaughter'ın 24, Mateusz Ponitka'nın 22 sayısı galibiyette önemli rol oynarken Ukrayna tam 5 oyuncunun çift haneli sayılara ulaşması mağlubiyete engel olamadı.

Bu sonuça beraber 1997'den bu yana tarihinde ilk kez EuroBasket'te çeyrek final oynama hakkını elde eden Polonya, Luka Doncic'in liderliğinde Slovenya ile yarı final için mücadele edecek.

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya5401431368639
2Türkiye5302403378258
3Karadağ530238137838
4Belçika530238438318
5Bulgaristan5104427475-486
6Gürcistan5104381425-446
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