Polonya, İsrail'i 9 sayı ile geçti

FIBA Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket) D Grubu maçında Polonya ile İsrail karşı karşıya geldi.



Polonya, rakibini 9 sayı farkla 85-76 mağlup etti.



Bu sonucun ardından 3 maçta 2. galibiyetini elde etti. İsrail ise ilk mağlubiyetini aldı.



