Osman Göçen ve Süleyman Atlı, olimpiyata veda etti

Milli güreşçiler Osman Göçen ve Süleyman Atlı, repesaja kalamayarak elendi.

Osman Göçen ve Süleyman Atlı, olimpiyata veda etti
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 12. gününde mindere çıkan milli güreşçiler Osman Göçen ile Süleyman Atlı, yenildikleri rakiplerinin final şansını yitirmelerinin ardından oyunlara veda etti.

Serbest stil 86 kiloda mindere çıkan Osman Göçen, çeyrek finalde Rusya Olimpiyat Komitesi'nden Artur Naifonov'a yenildi. 57 kiloda mücadele eden Süleyman Atlı ise son 16 turunda İranlı Reza Atrinagharchi'ye mağlup oldu.

Repesajdan bronz madalya mücadelesine çıkabilmek için bekleyen milli güreşçilerin Tokyo 2020 mücadelesi, rakiplerinin final bileti alamaması üzerine sona erdi.

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