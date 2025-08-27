Ömer Faruk Yurtseven: 'Daha hazır bir takımız!'

A Milli Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) yarı final karşılaşmasında 12 Eylül Cuma günü Yunanistan ile karşılaşacak.



Milli takımın tecrübeli oyuncusu Ömer Faruk Yurtseven, karşılaşma hakkında konuştu.



Yarı final maçına konsantre olduklarını vurgulayan 27 yaşındaki pivot, "Herkes bundan sonraki sürecin bizim için hedef olduğunun farkında. Kim daha iyi formda ve ritimdeyse o kazanacak. Öyle bir safhadayız. Daha hazır bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Savunmadaki sertliğimizi kaybetmememiz bizim için çok önemli. Yarı finali geçip finale gitmek herkesin önceliği." diye konuştu.



Yunanistan'ın yıldızı Giannis Antetokounmpo'nun büyük bir güç olduğunun altını çizen Ömer Faruk, "Onu durdurmak bizim işimizin büyük bir bölümü olacak. Bizim de onların durdurması gereken büyük silahlarımız var. Şu ana kadar Alperen'in oyunundan bayağı verim aldık. Dışarıdan attığımız şutlardan da iyi verim aldık. Alperen'in hücum gücü ve Larkin'in bize oluşturduğu açılar bize bayağı yardımcı oluyor." değerlendirmesinde bulundu.



