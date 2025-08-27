Sporx 2022 FIBA EuroBasket
Ömer Faruk Yurtseven: 'Daha hazır bir takımız!'

Ömer Faruk Yurtseven: "Daha hazır bir takımız!"

A Milli Basketbol Takımı'nın tecrübeli oyuncusu Ömer Faruk Yurtseven, EuroBasket 2025 yarı finalinde karşılaşacakları Yunanistan maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

A Milli Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) yarı final karşılaşmasında 12 Eylül Cuma günü Yunanistan ile karşılaşacak.

Milli takımın tecrübeli oyuncusu Ömer Faruk Yurtseven, karşılaşma hakkında konuştu.

Yarı final maçına konsantre olduklarını vurgulayan 27 yaşındaki pivot, "Herkes bundan sonraki sürecin bizim için hedef olduğunun farkında. Kim daha iyi formda ve ritimdeyse o kazanacak. Öyle bir safhadayız. Daha hazır bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Savunmadaki sertliğimizi kaybetmememiz bizim için çok önemli. Yarı finali geçip finale gitmek herkesin önceliği." diye konuştu.

Yunanistan'ın yıldızı Giannis Antetokounmpo'nun büyük bir güç olduğunun altını çizen Ömer Faruk, "Onu durdurmak bizim işimizin büyük bir bölümü olacak. Bizim de onların durdurması gereken büyük silahlarımız var. Şu ana kadar Alperen'in oyunundan bayağı verim aldık. Dışarıdan attığımız şutlardan da iyi verim aldık. Alperen'in hücum gücü ve Larkin'in bize oluşturduğu açılar bize bayağı yardımcı oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

 Reklam 
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Türkiye550045935910010
2Sırbistan5401434368669
3Letonya5302412384288
4Portekiz5203315368-537
5Estonya5104352397-456
6Çek Cumhur.5005338434-965
Son Dakika Haberleri
Alperen Şengün, idmanda şov yaptı!

Alperen Şengün, idmanda şov yaptı!

Finlandiya, tarihinde ilk kez yarı finale yükseldi!

Finlandiya, tarihinde ilk kez yarı finale yükseldi!

Ömer Faruk Yurtseven: 'Daha hazır bir takımız!'

Ömer Faruk Yurtseven: "Daha hazır bir takımız!"

Kenan Sipahi: 'Maçın çok sert geçeceğini düşünüyorum'

Kenan Sipahi: "Maçın çok sert geçeceğini düşünüyorum"

Yunanistan, Litvanya'yı eleyerek yarı finalde Türkiye'nin rakibi oldu

Yunanistan, Litvanya'yı eleyerek yarı finalde Türkiye'nin rakibi oldu
sporx.com web sitesinde yer alan tüm sayısal veriler, istatistikler ve tahminler sadece bilgilendirme amaçlıdır. Köşe yazılarında yer alan içerik yazarların kendi görüşleri olup; ilgili konu hakkında sporx.com'un genel görüşünü yansıtmaz. Web sayfalarımızda yer alan bilgiler ve doğrulukları tarafımızca garanti edilmemekte olup, bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemektedir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı sporx.com sorumlu tutulamaz.