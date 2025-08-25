Ömer Faruk Yurtseven: 'Baskı bize yardımdı olacak'

EuroBasket 2025'in başlamasına sayılı saatler kala Milli Takımımız, hazırlık dönemindeki son maçına çıktı. Milli Takımımız, İstanbul'da ağırladığı Karadağ'ı mağlup etti ve hazırlık maçları takvimini galibiyetle noktaladı.Karadağ'a karşı maç kadrosunda yer almayan Ömer Faruk Yurtseven, turnuvanın başlamasına az bir süre kala Anadolu Ajansı'na açıklamalarda bulundu."Herkes istekli ve hırslı. Amacımız Avrupa Şampiyonası'na gidip derece yapmak. Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'da da yüksek bir beklenti olduğunu biliyoruz. Beklentilerin getirdiği baskı bize yardımcı olacak. Kesinlikle herkes bu takımın yeteneklerinin farkında. Uzun ve kısa rotasyonlarımız çok iyi. Guard olarak Shane Larkin büyük bir parça. Herkes potansiyelinin farkında olduğu için madalya bir anda gerçekçi bir hedef oluyor. O da ayrı bir hırs katıyor.80 milyonu temsil ettiğimizi düşünüyorum. Tüm ülkeyi temsil etmek altyapıdan beri yaptığımız bir şey olduğu için o gurur git gide büyüdü. Bu, A Milli Takım'da en büyük seviyede oldu. Bunun değerini bilerek ve yükünü sırtlanarak devam ediyorum.""Hepimiz farklı şekillerde ve tarzlarda dominant oyuncularız. Adem, atletik bir oyuncu. Savunma açısından kesinlikle büyük yardımı dokunuyor. Adem'in öğrenmesi gereken 1-2 şey var. Çok hızlı şekilde öğreniyor. Alperen geçen sezonu çok iyi geçirdi, kendi oyununu göstereceğini düşünüyorum. Bize turnuvada aşırı yardımcı olacak. Kendi oyunumun da tamamlayıcı olduğunu düşünüyorum. Uzun rotasyonumuz çok iyi, umarım turnuvada bunun yüzde yüz karşılığını alabiliriz."