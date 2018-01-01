Olimpiyatta İbrahim Çolak 5., Adem Asil 7. oldu!

Artistik cimnastik halka aleti finalini, milli sporculardan İbrahim Çolak 5, Adem Asil 7. sırada tamamladı.

Olimpiyatta İbrahim Çolak 5., Adem Asil 7. oldu!
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 10. gününde erkekler artistik cimnastik halka aleti finalinde milli sporculardan İbrahim Çolak 5, Adem Asil 7. oldu.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da devam eden 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda artistik cimnastikte erkekler halka aletinde final yarışması yapıldı.

Bu kategoride Türkiye'den milli sporcular Adem Asil ile İbrahim Çolak madalya mücadelesi verdi.

Seride 5. sırada gelen halkada 2019 dünya şampiyonu İbrahim Çolak, performans sonucu 14.866 puan aldı. Son sırada çıkan Adem Asil de inerken sorun yaşayınca 14.600 puanda kaldı.

Tokyo 2020'yi İbrahim Çolak beşinci, Adem Asil de yedinci bitirdi.

Halka aletinde Çinli sporculardan Yang Lui 15.500 puanla altın, Hao You 15.300 puanla gümüş madalya aldı. Bronz madalyayı ise 15.200 puanla Yunan Eleftherios Petrounias kazandı.

Son Dakika Haberleri
Olimpiyatta İbrahim Çolak 5., Adem Asil 7. oldu!
Filenin Sultanları, Rusya'yı yıktı!
Milli güreşçi Cenk İldem oyunlara veda etti
Milli atıcı Ömer Akgün finale çıkamadı
Tokyo'da akredite olanlarda 276 pozitif
Milli güreşçi Cenk İldem final şansını yitirdi
Mete Gazoz: "Asla pes etmesinler"
Kadınlar 100 metre engellide Camacho-Quinn farkı
Yunanistan'a uzun atlamada altın madalya
Özgür Varlık, Tokyo'ya veda etti
Sporx Anasayfasına Dön
Futbol
Spor Toto Süper Lig Spor Toto TFF 1.Lig TFF 2.Lig TFF 3.Lig İngiltere Premier Lig İspanya La Liga İtalya Serie A Almanya Bundesliga Fransa League 1
Basketbol
Türkiye Basketbol Ligi Kadınlar Basketbol Ligi NBA THY Euroleague Eurocup Dünya Basketbol Şampiyonası
Diğer
TV'de Bugün Puan Durumu Fikstür Sporx Espor Sporx TV Sporx Ekstra At Yarışı
SPORX
Bize Ulaşın Künye Kariyer Mobil Son Dakika Spor About Us Yasal Uyarı Çerez Politikaları Kurumsal
Uygulamalarımız
Apple Store Google Play