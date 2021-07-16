Olimpiyatlara Naim Süleymanoğlu-Halil Mutlu damgası

Olimpiyat Branş Sporcu 1936 Berlin Güreş Yaşar Erkan 1948 Londra Güreş Yaşar Doğu 1948 Londra Güreş Nasuh Akar 1948 Londra Güreş Mersinli Ahmet Kireççi 1948 Londra Güreş Mehmet Oktay 1948 Londra Güreş Gazanfer Bilge 1948 Londra Güreş Celal Atik 1952 Helsinki Güreş Hasan Gemici 1952 Helsinki Güreş Bayram Şit 1956 Melbourne Güreş Mustafa Dağıstanlı 1956 Melbourne Güreş Mithat Bayrak 1956 Melbourne Güreş Hamit Kaplan 1960 Roma Güreş Tevfik Kış 1960 Roma Güreş Müzahir Sille 1960 Roma Güreş Mustafa Dağıstanlı 1960 Roma Güreş Mithat Bayrak 1960 Roma Güreş İsmet Atlı 1960 Roma Güreş Hasan Güngör 1960 Roma Güreş Ahmet Bilek 1964 Tokyo Güreş Kazım Ayvaz 1964 Tokyo Güreş İsmail Ogan 1968 Meksiko Güreş Mahmut Atalay 1968 Meksiko Güreş Ahmet Ayık 1988 Seul Halter Naim Süleymanoğlu 1992 Barcelona Halter Naim Süleymanoğlu 1992 Barcelona Güreş Mehmet Akif Pirim 1996 Atlanta Halter Naim Süleymanoğlu 1996 Atlanta Halter Halil Mutlu 1996 Atlanta Güreş Hamza Yerlikaya 1996 Atlanta Güreş Mahmut Demir 2000 Sidney Halter Halil Mutlu 2000 Sidney Güreş Hamza Yerlikaya 2000 Sidney Judo Hüseyin Özkan 2004 Atina Halter Halil Mutlu 2004 Atina Halter Taner Sağır 2004 Atina Halter Nurcan Taylan 2008 Pekin Güreş Ramazan Şahin 2012 Londra Tekvando Servet Tazegül 2016 Rio Güreş Taha Akgül

Olimpiyat Branş Sporcu 1948 Londra Güreş Muhlis M.Tayfun 1948 Londra Güreş Kenan Olcay 1948 Londra Güreş Halit Balamir 1948 Londra Güreş Adil Candemir 1956 Melbourne Güreş Rıza Doğan 1956 Melbourne Güreş İbrahim Zengin 1960 Roma Güreş Hamit Kaplan 1960 Roma Güreş İsmail Ogan 1964 Tokyo Güreş Ahmet Ayık 1964 Tokyo Güreş Hasan Güngör 1964 Tokyo Güreş Hüseyin Akbaş 1972 Münih Güreş Vehbi Akdağ 1988 Seul Güreş Necmi Gençalp 1992 Barcelona Güreş Kenan Şimşek 1992 Barcelona Güreş Hakkı Başar 1996 Atlanta Boks Malik Beyleroğlu 2004 Atina Güreş Şeref Eroğlu 2004 Atina Tekvando Bahri Tanrıkulu 2004 Atina Boks Atagün Yalçınkaya 2004 Atina Atletizm (Çekiç) Eşref Apak 2008 Pekin Tekvando Azize Tanrıkulu 2012 Londra Tekvando Nur Tatar 2016 Rio Halter Daniyar İsmayilov 2016 Rio Güreş Rıza Kayaalp 2016 Rio Güreş Selim Yaşar

Olimpiyat Branş Sporcu 1936 Berlin Güreş Mersinli Ahmet Kireççi 1948 Londra Güreş Halil Kaya 1948 Londra Atletizm Ruhi Sarıalp 1952 Helsinki Güreş Adil Atan 1956 Melbourne Güreş Hüseyin Akbaş 1956 Melbourne Güreş Dursun Ali Eğribaş 1964 Tokyo Güreş Hamit Kaplan 1984 Los Angeles Güreş Ayhan Taşkın 1984 Los Angeles Boks Turgut Aykaç 1984 Los Angeles Boks Eyüp Can 1992 Barcelona Judo Hülya Şenyurt 1992 Barcelona Güreş Ali Kayalı 1996 Atlanta Güreş Mehmet Akif Pirim 2000 Sidney Güreş Adem Bereket 2000 Sidney Tekvando Hamide Tosun 2004 Atina Güreş Mehmet Özal 2004 Atina Güreş Aydın Polatçı 2004 Atina Halter Reyhan Arabacıoğlu 2004 Atina Halter Sedat Artuç 2008 Pekin Boks Yakup Kılıç 2008 Pekin Tekvando Servet Tazegül 2008 Pekin Güreş Nazmi Avluca 2012 Londra Güreş Rıza Kayaalp 2016 Rio Güreş Cenk İldem 2016 Rio Güreş Soner Demirtaş 2016 Rio Tekvando Nur Tatar 2016 Rio Atletizm Yasmani Copello Escobar

Türkiye'nin olimpiyat oyunları tarihinde en başarılı sporcuları Naim Süleymanoğlu ve Halil Mutlu oldu.Olimpiyat oyunları tarihinde toplam 91 madalya (39 altın, 25 gümüş, 27 bronz) elde eden Türk sporcular içinde üçer altın madalya kazanan halterciler Naim Süleymanoğlu ve Halil Mutlu, en fazla birincilik kürsüsüne çıkan sporcular olarak tarihe geçti.Naim Süleymanoğlu, 1988 Seul, 1992 Barcelona ve 1996 Atlanta'da üç kez üst üste zirvede yer alarak hem Türk hem de dünya spor tarihine adını altın harflerle yazdırdı.Halil Mutlu ise 1996 Atlanta, 2000 Sidney ve 2004 Atina'da altın madalyaya ulaşarak, Naim Süleymanoğlu'nun başarısını tekrarladı.Güreşte Mustafa Dağıstanlı, Mithat Bayrak ve Hamza Yerlikaya, olimpiyat oyunlarında Türkiye'ye ikişer altın madalya kazandırdı.Mustafa Dağıstanlı ve Mithat Bayrak, 1956 Melbourne ile 1960 Roma, Hamza Yerlikaya ise 1996 Atlanta ve 2000 Sidney'de zirvede yer aldı.Türkiye'ye olimpiyat oyunları tarihinde ilk altın madalyayı Yaşar Erkan getirdi.Güreşçi Yaşar Erkan, 1936 Berlin Olimpiyat Oyunları'nda 61 kilo serbest stilde birincilik kürsüsüne çıkarak tarihi bir başarı elde etti.Türkiye'nin olimpiyat oyunlarındaki ilk madalyası ise aynı oyunlarda Mersinli Ahmet Kireççi'den geldi. Ahmet Kireççi, 79 kilo serbest stilde olimpiyat üçüncüsü olup bronz madalya aldı.Türkiye, olimpiyat oyunlarında kadınlarda altın madalyaya 2004 yılında ulaşabildi.Atina'da gerçekleştirilen oyunlarda halterde Nurcan Taylan, birinci olurken bu, Türkiye'nin kadınlarda ilk altın madalyası olarak tarihe geçti.Türkiye, kadınlarda ilk madalyayı 1992 Barcelona'da kazandı.Judoda Hülya Şenyurt, elde ettiği bronz madalyayla kadınlarda Türkiye'ye ilk madalya getiren sporcu oldu.Türkiye'nin olimpiyat oyunlarında kazandığı 91 madalyanın 85'i erkeklerden gelirken, kadın sporcular sadece 6 madalya kazandı.Türk kadın sporcular 1 altın, 2 gümüş, 3 de bronz madalya elde etti.Kadınlarda Nurcan Taylan (halter-altın), Azize Tanrıkulu (tekvando-gümüş), Nur Tatar (tekvando-gümüş-bronz), Hülya Şenyurt (judo-bronz) ve Hamide Tosun (tekvando-bronz) madalya aldı.Öte yandan, Sibel Özkan'ın 2008 Pekin Olimpiyatları'nda 48 kiloda kazandığı gümüş madalyanın, Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından doping yaptığı gerekçesiyle geri alınmasına karar verilmesi nedeniyle bu madalya değerlendirmeye sokulmadı. Aynı olimpiyatta kadınlar 5 bin ve 10 bin metrede gümüş madalya alan Elvan Abeylegese'nin de madalyası aynı gerekçeyle geçerli sayılmadı.Ayrıca Aslı Çakır Alptekin'in 2012 Londra Olimpiyatları'nda 1500 metrede elde ettiği altın madalya, aynı koşuda ikinci olarak gümüş madalya alan Gamze Bulut'un da doping yaptığı gerekçesiyle madalyaları ellerinden alındı.Olimpiyat oyunlarında Türkiye'ye madalya kazandıran sporcular ve branşları şöyle: