Olimpiyat heyecanı 41 farklı merkezde yaşanacak

Dünyanın gözü 2020 Olimpiyat Oyunları için Japonya'nın başkenti Tokyo'ya çevrilirken, organizasyon için hazırlanan 41 farklı tesis sporcuları bekliyor.
Tokyo'da, 23 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın toplam maliyetinin yaklaşık 26 milyar avro olduğu tahmin ediliyor. Bu olimpiyatın, tarihin en pahalı organizasyonu olduğu belirtiliyor.
Oyunlarda, 206 ülke adına ter dökecek 11 binden fazla sporcu, Tokyo'da birbirinden modern tesislerde madalya mücadelesi verecek.
Organizasyonda 36 branşta toplam 339 madalya dağıtılacak.
En son 2008 Pekin Olimpiyatları'nda yer alan beyzbol-softbol oyunlara döndü. Karate, sportif tırmanış, sörf ve kaykay ise ilk kez olimpiyatlarda sergilenecek.
Olimpiyatlardaki spor branşları şöyle:
Atletizm
Atıcılık
Badmimton
3x3 Basketbol
Basketbol
Binicilik
Beyzbol-Softbol
Boks
Bisiklet (BMX Serbest Stil, BMX Yarış, Dağ, Yol, Yarış)
Cimnastik (Artistik-Ritmik-Trampolin)
Eskrim
Futbol
Güreş
Golf
Halter
Hentbol
Hokey
Judo
Kano (Slalom-Sprint)
Karate
Kaykay
Kürek
Masa Tenisi
Modern Pentatlon
Rugby
Su Topu
Sörf
Okçuluk
Plaj Voleybolu
Tekvando
Tenis
Triatlon
Tırmanış
Voleybol
Yelken
Yüzme
- Spor merkezleri
Olimpiyatlar sırasında kullanılacak 41 spor merkezinin ev sahipliği yapacağı branşlar ve kapasiteleri şöyle:
Olimpiyat Stadı: Açılış ve kapanış töreni, Atletizm, Futbol
Kapasite: 68 bin
Yapılış tarihi: 1964
Tokyo Metropolitan: Masa tenisi
Kapasite: 7 bin
Yapılış tarihi: 1964
Yoyogi Ulusal Stadyumu: Hentbol
Kapasite: 10 bin 200
Yapılış tarihi: 1964
Nippon Budokan: Judo, Karate
Kapasite: 11 bin
Yapılış tarihi: 1964
Tokyo International Forum: Halter
Kapasite: 5 bin
Yapılış tarihi: 1997
Kokugikan Arena: Boks
Kapasite: 7 bin 300
Yapılış tarihi: 1985
Equestrian Park: Binicilik
Kapasite: 9 bin 300
Yapılış tarihi: 1964
Musashino Forest Sport Plaza: Badminton, Moder Pentatlon
Kapasite: 7 bin 200
Yapılış tarihi: 2017
Tokyo Stadı: Futbol, Modern Pentatlon, Rugby
Kapasite: 48 bin
Yapılış tarihi: 2001
Musashinonomori Park: Bisiklet
Yapılış tarihi: 2000
Ariake Arena: Voleybol
Kapasite: 15 bin
Yapılış tarihi: 2020
Ariake Cimnastik Merkezi: Cimnastik
Kapasite: 12 bin
Yapılış tarihi: 2019
Ariake Urban Sports Park: Bisiklet BMX Serbest Stil, Bisiklet BMX Yarış, Kaykay
Kapasite: 5 bin (Bisiklet BMX Serbest Stil), 6 bin (Bisiklet BMX Yarış), 7 bin (Kaykay)
Yapılış tarihi: 2021
Ariake Tenis Park: Tenis
Kapasite: 19 bin 900
Yapılış tarihi: 1983
Odaiba Marine Park: Maraton yüzme, Triatlon
Kapasite: 5 bin 500
Yapılış tarihi: 1975
Shiokaze Park: Plaj voleybolu
Kapasite: 12 bin
Yapılış tarihi: 2020
Aomi Urban Sports Park: 3x3 Basketbol, Sportif Tırmanış
Kapasite: 7 bin 100 (3x3 Basketbol), 8 bin 400 (Sportif Tırmanış)
Açılış tarihi: 2020
Oi Hockey Stadium: Hokey
Kapasite: 15 bin
Açılış tarihi: 2019
Sea Forest Cross: Binicilik
Kapasite: 16 bin
Açılış tarihi: 2020
Sea Forest Waterway: Kano
Kapasite: 16 bin
Açılış tarihi: 2019
Kasai Lano Slalom Merkezi: Kano
Kapasite: 7 bin 500
Açılış tarihi: 2019
Yumenoshima Park Archery Field: Okçuluk
Kapasite: 5 bin 600
Açılış tarihi: 2020
Tokyo Su Sporları Merkezi: Artistik Yüzme, Dalış, Yüzme
Kapasite: 15 bin
Açılış tarihi: 2020
Tatsumi Su Topu Merkezi: Su Topu
Kapasite: 4 bin 700
Açılış tarihi: 1990
Sapporo Odori Park: Maraton, Yürüyüş
Makuhari Messe Salonu: Tekvando, Eskrim, Güreş
Kapasite: 10 bin
Açılış tarihi: 1989
Tsurigasaki Surfing Beach: Sörf
Kapasite: 6 bin
Saitama Super Arena: Basketbol
Kapasite: 21 bin
Açılış tarihi: 2000
Asaka Atış Poligonu: Atıcılık
Kapasite: 3 bin 200
Açılış tarihi: 1941
Kasumigaseki Country Club: Golf
Kapasite: 25 bin
Açılış tarihi: 1929
Enoshima Yat Limanı: Yelken
Kapasite: 3 bin 600
Izu Velodrome: Bisiklet
Kapasite: 3 bin 600
Açılış tarihi: 2011
Izu MTB Course: Dağ Bisikleti
Kapasite: 11 bin 500
Fuji Uluslararası Yarış Pisti: Bisiklet
Kapasite: 22 bin
Fukushima Azuma Beyzbol Stadı: Softbol-Beyzbol
Kapasite: 14 bin 300
Açılış tarihi: 1986
Yokohama Beyzbol Stadı: Softbol-Beyzbol
Kapasite: 35 bin
Açılış tarihi: 1978
Sapporo Dome: Futbol
Kapasite: 41 bin
Açılış tarihi: 2001
Miyagi Stadı: Futbol
Kapasite: 49 bin
Açılış tarihi: 2000
Ibaraki Kashima Stadı: Futbol
Kapasite: 40 bin
Açılışı tarihi: 1981
Saitama Stadı: Futbol
Kapasite: 64 bin
Açılışı tarihi: 2002
Uluslararası Stat: Futbol
Kapasite: 72 bin
Açılış tarihi: 1998