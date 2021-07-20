Olimpiyat heyecanı 41 farklı merkezde yaşanacak

Dünyanın gözü 2020 Olimpiyat Oyunları için Japonya'nın başkenti Tokyo'ya çevrilirken, organizasyon için hazırlanan 41 farklı tesis sporcuları bekliyor.



Tokyo'da, 23 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın toplam maliyetinin yaklaşık 26 milyar avro olduğu tahmin ediliyor. Bu olimpiyatın, tarihin en pahalı organizasyonu olduğu belirtiliyor.



Oyunlarda, 206 ülke adına ter dökecek 11 binden fazla sporcu, Tokyo'da birbirinden modern tesislerde madalya mücadelesi verecek.



Organizasyonda 36 branşta toplam 339 madalya dağıtılacak.



En son 2008 Pekin Olimpiyatları'nda yer alan beyzbol-softbol oyunlara döndü. Karate, sportif tırmanış, sörf ve kaykay ise ilk kez olimpiyatlarda sergilenecek.



Olimpiyatlardaki spor branşları şöyle:



Atletizm



Atıcılık



Badmimton



3x3 Basketbol



Basketbol



Binicilik



Beyzbol-Softbol



Boks



Bisiklet (BMX Serbest Stil, BMX Yarış, Dağ, Yol, Yarış)



Cimnastik (Artistik-Ritmik-Trampolin)



Eskrim



Futbol



Güreş



Golf



Halter



Hentbol



Hokey



Judo



Kano (Slalom-Sprint)



Karate



Kaykay



Kürek



Masa Tenisi



Modern Pentatlon



Rugby



Su Topu



Sörf



Okçuluk



Plaj Voleybolu



Tekvando



Tenis



Triatlon



Tırmanış



Voleybol



Yelken



Yüzme



- Spor merkezleri



Olimpiyatlar sırasında kullanılacak 41 spor merkezinin ev sahipliği yapacağı branşlar ve kapasiteleri şöyle:



Olimpiyat Stadı: Açılış ve kapanış töreni, Atletizm, Futbol



Kapasite: 68 bin



Yapılış tarihi: 1964







Tokyo Metropolitan: Masa tenisi



Kapasite: 7 bin



Yapılış tarihi: 1964







Yoyogi Ulusal Stadyumu: Hentbol



Kapasite: 10 bin 200



Yapılış tarihi: 1964







Nippon Budokan: Judo, Karate



Kapasite: 11 bin



Yapılış tarihi: 1964







Tokyo International Forum: Halter



Kapasite: 5 bin



Yapılış tarihi: 1997







Kokugikan Arena: Boks



Kapasite: 7 bin 300



Yapılış tarihi: 1985







Equestrian Park: Binicilik



Kapasite: 9 bin 300



Yapılış tarihi: 1964







Musashino Forest Sport Plaza: Badminton, Moder Pentatlon



Kapasite: 7 bin 200



Yapılış tarihi: 2017







Tokyo Stadı: Futbol, Modern Pentatlon, Rugby



Kapasite: 48 bin



Yapılış tarihi: 2001







Musashinonomori Park: Bisiklet



Yapılış tarihi: 2000







Ariake Arena: Voleybol



Kapasite: 15 bin



Yapılış tarihi: 2020







Ariake Cimnastik Merkezi: Cimnastik



Kapasite: 12 bin



Yapılış tarihi: 2019







Ariake Urban Sports Park: Bisiklet BMX Serbest Stil, Bisiklet BMX Yarış, Kaykay



Kapasite: 5 bin (Bisiklet BMX Serbest Stil), 6 bin (Bisiklet BMX Yarış), 7 bin (Kaykay)



Yapılış tarihi: 2021







Ariake Tenis Park: Tenis



Kapasite: 19 bin 900



Yapılış tarihi: 1983







Odaiba Marine Park: Maraton yüzme, Triatlon



Kapasite: 5 bin 500



Yapılış tarihi: 1975







Shiokaze Park: Plaj voleybolu



Kapasite: 12 bin



Yapılış tarihi: 2020







Aomi Urban Sports Park: 3x3 Basketbol, Sportif Tırmanış



Kapasite: 7 bin 100 (3x3 Basketbol), 8 bin 400 (Sportif Tırmanış)



Açılış tarihi: 2020







Oi Hockey Stadium: Hokey



Kapasite: 15 bin



Açılış tarihi: 2019







Sea Forest Cross: Binicilik



Kapasite: 16 bin



Açılış tarihi: 2020







Sea Forest Waterway: Kano



Kapasite: 16 bin



Açılış tarihi: 2019







Kasai Lano Slalom Merkezi: Kano



Kapasite: 7 bin 500



Açılış tarihi: 2019







Yumenoshima Park Archery Field: Okçuluk



Kapasite: 5 bin 600



Açılış tarihi: 2020







Tokyo Su Sporları Merkezi: Artistik Yüzme, Dalış, Yüzme



Kapasite: 15 bin



Açılış tarihi: 2020







Tatsumi Su Topu Merkezi: Su Topu



Kapasite: 4 bin 700



Açılış tarihi: 1990







Sapporo Odori Park: Maraton, Yürüyüş







Makuhari Messe Salonu: Tekvando, Eskrim, Güreş



Kapasite: 10 bin



Açılış tarihi: 1989







Tsurigasaki Surfing Beach: Sörf



Kapasite: 6 bin







Saitama Super Arena: Basketbol



Kapasite: 21 bin



Açılış tarihi: 2000







Asaka Atış Poligonu: Atıcılık



Kapasite: 3 bin 200



Açılış tarihi: 1941







Kasumigaseki Country Club: Golf



Kapasite: 25 bin



Açılış tarihi: 1929







Enoshima Yat Limanı: Yelken



Kapasite: 3 bin 600







Izu Velodrome: Bisiklet



Kapasite: 3 bin 600



Açılış tarihi: 2011







Izu MTB Course: Dağ Bisikleti



Kapasite: 11 bin 500







Fuji Uluslararası Yarış Pisti: Bisiklet



Kapasite: 22 bin







Fukushima Azuma Beyzbol Stadı: Softbol-Beyzbol



Kapasite: 14 bin 300



Açılış tarihi: 1986







Yokohama Beyzbol Stadı: Softbol-Beyzbol



Kapasite: 35 bin



Açılış tarihi: 1978







Sapporo Dome: Futbol



Kapasite: 41 bin



Açılış tarihi: 2001







Miyagi Stadı: Futbol



Kapasite: 49 bin



Açılış tarihi: 2000







Ibaraki Kashima Stadı: Futbol



Kapasite: 40 bin



Açılışı tarihi: 1981







Saitama Stadı: Futbol



Kapasite: 64 bin



Açılışı tarihi: 2002







Uluslararası Stat: Futbol



Kapasite: 72 bin



Açılış tarihi: 1998



