Neslihan Yiğit Çinli rakibine karşı direnemedi

Badminton'daki tek temsilcimiz Neslihan Yiğit, Çinli rakibine yenilerek olimpiyatlara veda etti.

Neslihan Yiğit Çinli rakibine karşı direnemedi
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın beşinci gününde badmintonda kadınlarda milli sporcu Neslihan Yiğit, A Grubu ikinci maçında dünya 2 numarası Çinli Yu Fei Chen'e 2-0 yenildi.

Musashino Forest Plaza'da dünya sıralamasında 29. basamakta bulunan Neslihan Yiğit, güçlü rakibi karşısında 2-0 kaybetti.

Olimpiyat elemelerinde 1 numaralı seribaşı olarak dikkati çeken Chen, ilk seti 21-14, ikinci seti ise 21-9 kazanarak iki maçını da galibiyetle tamamladı. Chen, A Grubu'nu lider tamamlayarak üst tura çıktı.

Neslihan ise grupta birer galibiyet ve mağlubiyetle ikinci olarak elendi.

Son Dakika Haberleri
Yasemin Ecem Anagöz: "Mete ile beraber büyüdük, tarih yazdı"
Djokovic, olimpiyattan madalyasız ayrıldı!
Okçulukta tarihi başarı Tokyo 2020'de geldi!
Filenin Sultanları madalyaya inanıyor!
Gururumuzsun Mete Gazoz!
Mete Gazoz finalde, TEBRİKLER!
Filenin Sultanları TARİH yazdı
Olimpiyat köyünde pozitif test sayısı 241 oldu
Tokyo 2020'de güreşçilerimiz sahne alıyor
Britanya dünya rekoru kırarak 4x100'ü kazandı
Sporx Anasayfasına Dön
Futbol
Spor Toto Süper Lig Spor Toto TFF 1.Lig TFF 2.Lig TFF 3.Lig İngiltere Premier Lig İspanya La Liga İtalya Serie A Almanya Bundesliga Fransa League 1
Basketbol
Türkiye Basketbol Ligi Kadınlar Basketbol Ligi NBA THY Euroleague Eurocup Dünya Basketbol Şampiyonası
Diğer
TV'de Bugün Puan Durumu Fikstür Sporx Espor Sporx TV Sporx Ekstra At Yarışı
SPORX
Bize Ulaşın Künye Kariyer Mobil Son Dakika Spor About Us Yasal Uyarı Çerez Politikaları Kurumsal
Uygulamalarımız
Apple Store Google Play