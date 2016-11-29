Necati Ekinci Belaruslu rakibine yenilerek Tokyo'ya veda etti

Boks Erkekler 69 kiloda ringe çıkan milli boksörümüz Necat Ekinci, Belaruslu Radzionau'ya yenilerek ilk turda elendi

Necati Ekinci Belaruslu rakibine yenilerek Tokyo'ya veda etti
2020 Tokyo Olimpiyatları'nda 69 kiloda mücadele eden milli boksör Necat Ekinci, ilk turda Belaruslu Aliaksandr Radzionau'ya 3-2 yenilerek oyunlara veda etti.

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Kokugikan Arena'da yapılan maçta milli boksör, Belaruslu Aliaksandr Radzionau ile karşılaştı.

Rakibine göre üstün bir mücadele ortaya koyan Necat, ilk raundu 5-0 aldı. İkinci rauntta Radzionau daha atak bir görüntü çizdi. Kontra ataklarla puan arayan Necat, ikinci raundu 3-2 verdi. İhtar aldığı son raundu da 3-2 kaybeden milli boksör, ringden 3-2'lik skorla mağlup ayrıldı.

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