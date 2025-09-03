MVP Alperen Þengün! Var mý itirazý olan!

EuroBasket 2025'te yarý finale yükselmemizde takým olarak harika performanslarýmýzýn etkisi çok büyük ama bir oyuncumuz var ki tartýþmasýz turnuvanýn da En Deðerli Oyuncusu (MVP) olan Alperen Þengün...



Ýþte Alperen Þengün'ün tüm performanslarý



VS. LETONYA: 16 SAYI, 8 RÝBAUND, 7 ASÝST







VS. ÇEKYA: 23 SAYI 12 RÝBAUND 9 ASÝST







VS. PORTEKÝZ: 20 SAYI 7 RÝBAUND 5 ASÝST







VS. ESTONYA: 21 SAYI 8 RÝBAUND 5 ASÝST







VS. SIRBÝSTAN: 28 SAYI 13 RÝBAUND 8 ASÝST







VS. ÝSVEÇ: 24 SAYI 16 RÝBAUND 6 ASÝST 2 BLOK







VS. POLONYA: 19 SAYI 12 RÝBAUND 10 ASÝST 3 TOP ÇALMA



