Sporx 2022 FIBA EuroBasket
MVP Alperen Þengün! Var mý itirazý olan!

MVP Alperen Þengün! Var mý itirazý olan!

Alperen Þengün, EuroBasket 2025'in en iyi oyuncusu olduðunu her maç tüm Avrupa'ya ispatladý. Ýþte o performanslarý...

EuroBasket 2025'te yarý finale yükselmemizde takým olarak harika performanslarýmýzýn etkisi çok büyük ama bir oyuncumuz var ki tartýþmasýz turnuvanýn da En Deðerli Oyuncusu (MVP) olan Alperen Þengün...

Ýþte Alperen Þengün'ün tüm performanslarý

VS. LETONYA: 16 SAYI, 8 RÝBAUND, 7 ASÝST



VS. ÇEKYA: 23 SAYI 12 RÝBAUND 9 ASÝST



VS. PORTEKÝZ: 20 SAYI 7 RÝBAUND 5 ASÝST



VS. ESTONYA: 21 SAYI 8 RÝBAUND 5 ASÝST



VS. SIRBÝSTAN: 28 SAYI 13 RÝBAUND 8 ASÝST



VS. ÝSVEÇ: 24 SAYI 16 RÝBAUND 6 ASÝST 2 BLOK



VS. POLONYA: 19 SAYI 12 RÝBAUND 10 ASÝST 3 TOP ÇALMA

 Reklam 
S Takýmlar O G B M A Y Av. P
1Türkiye550045935910010
2Sýrbistan5401434368669
3Letonya5302412384288
4Portekiz5203315368-537
5Estonya5104352397-456
6Çek Cumhur.5005338434-965
Son Dakika Haberleri
MVP Alperen Þengün! Var mý itirazý olan!

MVP Alperen Þengün! Var mý itirazý olan!

12 Dev Adam'ýn yarý final yolu

12 Dev Adam'ýn yarý final yolu

EuroBasket 2025'te 'En Ýyi Koç' oylamasý baþladý

EuroBasket 2025'te "En Ýyi Koç" oylamasý baþladý

Dinos Mitoglou: 'Türk'ten daha çok Yunan bekliyoruz!'

Dinos Mitoglou: "Türk'ten daha çok Yunan bekliyoruz!"

Kostas Sloukas: 'Ataman son 10 yýlýn en iyi koçu'

Kostas Sloukas: "Ataman son 10 yýlýn en iyi koçu"
sporx.com web sitesinde yer alan tüm sayýsal veriler, istatistikler ve tahminler sadece bilgilendirme amaçlýdýr. Köþe yazýlarýnda yer alan içerik yazarlarýn kendi görüþleri olup; ilgili konu hakkýnda sporx.com'un genel görüþünü yansýtmaz. Web sayfalarýmýzda yer alan bilgiler ve doðruluklarý tarafýmýzca garanti edilmemekte olup, bu bilgiler belli bir getirinin saðlanmasýna yönelik olarak verilmemektedir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanýlarak yapýlan iþlemlerden doðacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne þekilde olursa olsun üçüncü kiþilerin uðrayabileceði her türlü zararlardan dolayý sporx.com sorumlu tutulamaz.