MVP Alperen Þengün! Var mý itirazý olan!

Alperen Þengün, EuroBasket 2025'in en iyi oyuncusu olduðunu her maç tüm Avrupa'ya ispatladý. Ýþte o performanslarý...
EuroBasket 2025'te yarý finale yükselmemizde takým olarak harika performanslarýmýzýn etkisi çok büyük ama bir oyuncumuz var ki tartýþmasýz turnuvanýn da En Deðerli Oyuncusu (MVP) olan Alperen Þengün...
Ýþte Alperen Þengün'ün tüm performanslarý
VS. LETONYA: 16 SAYI, 8 RÝBAUND, 7 ASÝST
VS. ÇEKYA: 23 SAYI 12 RÝBAUND 9 ASÝST
VS. PORTEKÝZ: 20 SAYI 7 RÝBAUND 5 ASÝST
VS. ESTONYA: 21 SAYI 8 RÝBAUND 5 ASÝST
VS. SIRBÝSTAN: 28 SAYI 13 RÝBAUND 8 ASÝST
VS. ÝSVEÇ: 24 SAYI 16 RÝBAUND 6 ASÝST 2 BLOK
VS. POLONYA: 19 SAYI 12 RÝBAUND 10 ASÝST 3 TOP ÇALMA
