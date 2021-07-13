Milli yelkencilerin akreditasyon işlemleri tamamladı

Milli yelkenciler olimpiyat hazırlıklarını Tokyo'da sürdürecek.

Milli yelkencilerin akreditasyon işlemleri tamamladı
2020 Tokyo Olimpiyatları için Japonya'ya giden ilk Türk sporcu kafilesi milli yelkencilerin akreditasyon işlemleri tamamlandı.

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılacak açıklamaya göre, milli takım kafilesi Olimpiyat Köyü'ne giderek, olimpiyat komitesi yetkilileriyle buluştu.

Olimpiyat Köyü'nde akreditasyon işlemleri tamamlanan milli takım kafilesi, hazırlıklarını Tokyo'da sürdürecek.

Yelken Milli Takım kafilesinde sporcular Alican Kaynar, Ateş Çınar, Deniz Çınar, Beste Kaynakçı, Ecem Güzel, Onur Cavit Biriz, Dilara Uralp ve Okyanus Arıkan yer alıyor.

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