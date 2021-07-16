Milli tekvandocu Nafia Kuş'un olimpiyat üzüntüsü

Olimpiyatın dördüncü gününde tatamiye çıkan ve son 16 turunda Dominik Cumhuriyeti'nden Katherine Rodriguez Peguero'ya altın puanla yenilen Nafia Kuş, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.



Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıla ertelenen Tokyo 2020'ye 5 yıldır hazırlandığını aktaran 26 yaşındaki tekvandocu, "Küçük bir kız çocuğu olarak 9 yaşında tatamiye ayak bastığım ilk günden beri hayalini kurduğum olimpiyatlarda yarıştım bugün. Sonuç bildiğiniz üzere istediğimiz gibi olmadı. 5 yıldır verilen emek, dökülen gözyaşı, akıttığım ter ve yaptığım fedakarlıklar anı, ölümsüzleştirecek bir madalyaya dönüşemedi. Üstelik kilomun favori isimlerindendim." ifadelerini kullandı.



Oyunlara kısa süre kala yaşadığı sakatlığa değinen Nafia, şunları kaybetti:



"Olimpiyatlara 56 gün kala hamstring kasımın kopmasıyla büyük bir talihsizlik yaşadım. Ameliyat bile olacak vaktim yoktu. Ancak başka bir yolla toparlanma şansım az da olsa vardı. Ben yine pes etmedim. İçimdeki al bayrağımızı göndere çekme, İstiklal Marşı'mızı tüm dünyaya dinletme isteği ve hırsıyla günlerimi geçirdim. Sabah 08.00'de başlayan tedavi, akşam 18.00'e kadar süren egzersizlerle olimpiyatlara hazırlanmaya çalıştım. Bugüne kadar da ağrılarıma rağmen içimdeki umudumu sizlerin destek mesajlarıyla daha da güçlendirdim ve tatamiye çıktım. Maçın her dakikasından zevk aldım. Çünkü sevdiğim, aşık olduğum işi yapıyordum ve çok özel 16 sporcuyla bir aradaydım. Ancak kaderin önüne geçemedim."



Gelecek olimpiyatlarda altın madalya alacağına inandığını aktaran milli sporcu, "Yine yeniden kaldığım yerden devam edeceğim. Daha gidilecek çok uzun bir yol, kazanılacak çok altın madalya var. Sporculuk kariyerimi sonlandırdığımda boynumda bir olimpiyat altın madalyası olacağından yana hiç şüphem yok. 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda görüşürüz." ifadeleriyle açıklamasını tamamladı.



