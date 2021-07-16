Milli tekvandocu Hakan Reçber, çiçeklerle karşılandı

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda 3. olarak Türkiye'ye ilk madalyasını kazanan milli tekvandocu Hakan Reçber, çiçeklerle karşılandı.

Milli tekvandocu Hakan Reçber, çiçeklerle karşılandı
Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda 3. olarak Türkiye'ye ilk madalyasını kazanan milli tekvandocu Hakan Reçber'e Ankara'da karşılama töreni yapıldı.

Esenboğa Havalimanı'ndaki törene Gençlik ve Spor Bakanlığı ve tekvando federasyonu yetkilileri, Hakan Reçber'in ailesi, yakınları, arkadaşları ve minik sporcular katıldı.

Havalimanına gelişinde çiçeklerle karşılanan Hakan Reçber, yaptığı açıklamada maçların öncesinde heyecanlandığını ancak karşılaşma esnasında bunun geçtiğini belirterek, "Ben maçlar esnasında bir şey hissetmiyorum. Müsabaka öncesinde heyecan oluyor ama maç sırasında geçiyor. Turnuvanın büyüklüğü fark etmiyor. Bu yüzden maç sırasında yapabileceklerimin sınırı olmuyor." diye konuştu.

Ekranlardan izlenildiğini bilmenin kendisine güç verdiğini vurgulayan Hakan, "Elimden geleni yaparak bronz madalya kazandım. İnşallah daha iyilerini yapacağım. Tekvandoyu tavsiye ediyorum. Hem disiplin olarak hem de sosyal hayata olumlu etkisi var. Pes etmedikleri sürece kesinlikle başarılı olurlar." değerlendirmesinde bulundu.

Baba Aydoğan Reçber, "Tarih edilmez duygular içindeyiz, Ufacık oğlumuz bize olimpiyatlardan derece getirdi bizi onurlandırdı. Sıkıntılı dönemin ardından gelen madalya daha da mutlu etti. Gurur duyuyorum, onur duyuyorum." ifadelerini kullanırken Özlem Reçber de "Mutluyum, gururluyum, sayın Cumhurbaşkanımıza, Spor Bakanımıza destekleri için çok teşekkür ediyoruz. Çok çalıştık, çok emek harcadık, çok badireler atlattık. Çok şükür... Hakan'ın, sonraki olimpiyatlara altın sözü var. İnşallah bunu da gerçekleştireceğiz." sözleriyle duygularını aktardı.

Açıklamaların ardından sporcuyu karşılamaya gelenler Hakan Reçber ile fotoğraf çektirdi.

Son Dakika Haberleri
Tokyo 2020'de boks maçında "kulağı ısırma" teşebbüsü
Defne Taçyıldız yarı finale yükseldi
Türkmenistan'a ilk olimpiyat madalyasını Polina Guryeva kazandırdı
Eda Erdem Dündar: "Türk kadınını dünyaya göstereceğiz"
Eyüp Gözgeç: "Busenaz çok iyi bir maç çıkardı"
Milli tekvandocu Nafia Kuş'un olimpiyat üzüntüsü
Milli tekvandocu Hakan Reçber, çiçeklerle karşılandı
Tokyo'da Alican Kaynar'dan iyi başlangıç
Tokyo 2020'de 27 Temmuz Salı Türk sporcuların programı
Naomi Osaka evinde çeyrek final göremeden elendi
Sporx Anasayfasına Dön
Futbol
Spor Toto Süper Lig Spor Toto TFF 1.Lig TFF 2.Lig TFF 3.Lig İngiltere Premier Lig İspanya La Liga İtalya Serie A Almanya Bundesliga Fransa League 1
Basketbol
Türkiye Basketbol Ligi Kadınlar Basketbol Ligi NBA THY Euroleague Eurocup Dünya Basketbol Şampiyonası
Diğer
TV'de Bugün Puan Durumu Fikstür Sporx Espor Sporx TV Sporx Ekstra At Yarışı
SPORX
Bize Ulaşın Künye Kariyer Mobil Son Dakika Spor About Us Yasal Uyarı Çerez Politikaları Kurumsal
Uygulamalarımız
Apple Store Google Play