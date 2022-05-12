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Milli takım hoşnut değil; 'Böyle kazanamayız'

Milli takım hoşnut değil; "Böyle kazanamayız"

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın önemli oyuncuları Melih Mahmutoğlu, Cedi Osman, Alperen Şengün ve Shane Larkin, Karadağ galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın oyuncuları, 2022 Avrupa Şampiyonası A Grubu'nda Karadağ'ı 72-68 yendikleri maçı değerlendirdi.

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan ay-yıldızlı takımın kaptanı Melih Mahmutoğlu, maçın ilk yarısında iyi oynadıklarını belirterek, "Nasıl oynadığın değil kazandığın önemli oluyor ama böyle kazanmamamız lazım. Devreye 10 sayı önde girdik, ondan sonra maçı koparmamız lazımdı. Ama ilk güne bağlayalım." dedi.

Karadağ'ın iyi bir kadroya sahip olduğunu anlatan Melih Mahmutoğlu, "Karadağ gerçekten iyi bir rakip, sert oynuyorlar. Bazı pozisyonlarda buna cevap veremedik. Önemli olan kazanmak. Yarın antrenmanımız var, ondan sonra da Bulgaristan maçı. Kazanarak başlamak önemliydi. Takımın moral ve motivasyonu açısından değerli oldu. Takım arkadaşlarımı kutluyorum." diye konuştu.

NBA'de oynayan milli oyunculardan Cedi Osman da turnuvalardaki ilk maçların zorlu geçtiğini belirterek, "İlk yarı gayet iyiydik ama ikinci yarıda hücumda biraz tıkandık. Ancak savunmada iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. O açıdan memnunuz. Mükemmel oynamasak da ilk maçı kazandık. Artık önümüze bakacağız." ifadelerini kullandı.

Milli oyuncu Alperen Şengün de şampiyonaya kazanarak başlamanın önemli olduğunu vurgulayarak, "Geliştirmemiz gereken hala çok şey var. Kazandığımız için mutluyuz. Çok sert ve iyi bir maç oldu bizim için. Umarım turnuvanın diğer maçlarında daha etkili ve daha iyi oynayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Ay-yıldızlı oyuncu Shane Larkin ise önemli bir galibiyet elde ettiklerini aktararak, "Turnuvaya galibiyetle başladığımız için mutluyum. Maç içinde zorlandığımız anlar oldu ama karakter gösterdik ve kazanmayı başardık. Maçın sonunda 3 dakika kala gerideydik. Takım olarak iyi mücadele edip, geriden gelerek kazanmayı başardık." şeklinde görüş belirtti.

Lakin, bir soru üzerine takım oyuncusu olduğunu vurgulayarak, "Takım arkadaşlarıma top dağıtarak onların sayı bulmasını sağlamam lazım. Benim rolüm genel anlamda bu. Kendimle değil takımımla ilgileniyorum ve takımın kazanmasını amaçlıyorum." ifadelerini kullandı.

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya110011487272
2Türkiye1100726842
3Belçika1100797632
4Gürcistan10017679-31
5Karadağ10016872-41
6Bulgaristan100187114-271
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