Milli atletler Tokyo'da madalya peşinde

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, "Ülkemize verdiğimiz bir söz var. Tokyo'dan başarılarla döneceğiz. Bu sözü tutmak için gece gündüz çalışıyoruz" dedi.

Milli atletler Tokyo'da madalya peşinde
Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Turkcell ile Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğiyle önemli başarılara imza atan Türk atletizminin yıldızları bu kez Olimpiyat Oyunları'nda sahne alıyor.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Japonya'nın başkenti Tokyo'da gerçekleştirilecek şampiyonada atletizm disiplinine Türkiye'yi 8'i kadın, 17'si erkek, toplam 25 ay yıldızlı atlet temsil edecek. Bu yıl 32'ncisi düzenlenecek dünyanın en önemli spor organizasyonunda atletizm mücadeleleri, 30 Temmuz-8 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

Tokyo'da yapılacak ve 206 ülkeden 11 bine yakın sporcunun katılacağı oyunların atletizm disiplininde Türkiye, 16 branşta madalya mücadelesi verecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Türk atletizminin tüm heyecanı ve enerjisiyle Tokyo'daki Olimpiyat Oyunları'nı beklediğini aktararak, şu değerlendirmede bulundu:

"Ülkemize verdiğimiz bir söz var. Tokyo'dan başarılarla döneceğiz. Bu sözü tutmak için gece gündüz çalışıyoruz. Bu noktada bizlere çok büyük destek veren Sayın Bakanımız Dr. Muharrem Kasapoğlu'na ve Spor Genel Müdürlüğü'yle birlikte sponsorumuz Turkcell'e çok teşekkür ediyoruz. Tüm sporcularımızın da İstiklal Marşı'mızı tüm dünyaya dinletmek için ellerinden gelenin fazlasını yapacağına olan inancımız tam. Türkiye'yi gururlandırmak istiyoruz."

"Olimpiyatlarda atletlerimiz bizi gururlandıracak"

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan da atletizmin gelişmesine katkı sunmak hedefiyle yıllardır Türk atletizminin yanında olduklarını belirterek, "Olimpiyatlarda atletlerimiz bizi gururlandıracak." ifadesini kullandı.

Erkan, Türk sporuna destek vermeyi sürdüreceklerini aktararak, "Türkiye'deki lisanslı atlet sayısı, desteğimizden bu yana yüzde 80 artarak 250 bini aştı. Bu sayede Olimpiyat Oyunları'na kota alan atlet sayımızın, kafilenin önemli bir kısmını oluşturmasından dolayı mutluluk duyuyoruz. Milli atletlerimizin Tokyo'da ay yıldızlı bayrağımızı en iyi şekilde temsil ederek bizi gururlandıracak sonuçlara imza atacaklarına inanıyoruz. Her birine başarılar diliyoruz. Turkcell olarak her zaman 'TURKSPORU'na destek vermeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Milliler, daha önce düzenlenen Olimpiyat Oyunları'nda atletizm branşında 1948'de Ruhi Sarıalp, 2004'te Eşref Apak ve son olarak da 2016'da Yasmani Copello ile 3 bronz madalya kazanmayı başarmıştı.

 

Son Dakika Haberleri
Milli atletler Tokyo'da madalya peşinde
Nur Tatar, tek eksiğini Tokyo'da tamamlamak istiyor
Rıza Kayaalp, Tokyo'da altın madalya koleksiyonunu tamamlamaya çalışacak
Tokyo 2020 öncesi sporcuların korkulu rüyası test sonuçları
IOC Başkanı Bach: "Sporcular çok çabırsız"
Türkiye'nin olimpiyatlardaki madalya gururları
Japonlar'ın yüzde 87'si Olimpiyatlar'dan endişeli
Tokyo 2020 öncesi iki sporcuda koronavirüs tespit edildi
Avrupa şampiyonu milli güreşçiler Tokyo Olimpiyatları'na iddialı gidiyor
Milli tekvandocu Hakan Reçber: Genç yaşta olimpiyat heyecanını yaşayacak olmaktan mutluyum
Sporx Anasayfasına Dön
Futbol
Spor Toto Süper Lig Spor Toto TFF 1.Lig TFF 2.Lig TFF 3.Lig İngiltere Premier Lig İspanya La Liga İtalya Serie A Almanya Bundesliga Fransa League 1
Basketbol
Türkiye Basketbol Ligi Kadınlar Basketbol Ligi NBA THY Euroleague Eurocup Dünya Basketbol Şampiyonası
Diğer
TV'de Bugün Puan Durumu Fikstür Sporx Espor Sporx TV Sporx Ekstra At Yarışı
SPORX
Bize Ulaşın Künye Kariyer Mobil Son Dakika Spor About Us Yasal Uyarı Çerez Politikaları Kurumsal
Uygulamalarımız
Apple Store Google Play