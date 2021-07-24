Mihraç Akkuş son 16 turunda veda etti

Milli judocumuz Mihraç Akkuş, son 16 turunda Kazak Smetov'ya mağlup olarak Tokyo 2020'ye veda etti.

Mihraç Akkuş son 16 turunda veda etti
Milli judocu Mihraç Akkuş, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na son 16 turunda veda etti.

Nippon Budokan'daki erkekler 60 kilo son 16 tur mücadelesinde Kazak Yeldos Smetov ile karşı karşıya gelen Mihraç Akkuş, rakibi karşısında atak bir oyun sergilemeye çalıştı. Ataklarına iyi karşılık veren dünya şampiyonu Smetov'a ippon ile mağlup olan Mihraç, oyunlardan elendi.

Karşılaşmanın ardından Anadolu Ajansı muhabirine açıklamada bulunan Mihraç Akkuş, atak mücadele ederek kazanmaya çalıştığını belirterek, "Rakip boşa kaçınca ben onun altına düştüm ve sayıyı verdim. Talihsizlik yaşadım. Kendi kurduğum tuzağa düştüm." dedi.

Tokyo'ya madalya hedefiyle geldiğini vurgulayan Mihraç, "Buraya sadece olimpiyat heyecanı yaşamak için gelmedim. Kendime güveniyordum. Madalyayı çok istiyordum. Bu sonuç bizi pek mutlu etmedi. Finale kadar çok rahat çıkabilirdik, kısmet değilmiş." ifadelerini kullandı.

Mihraç, Gülkader Şentürk'ün ardından oyunlardan elenen ikinci Türk sporcu oldu.

Son Dakika Haberleri
Tokyo 2020'de 24 Temmuz Pazar programı
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda günün Türkiye raporu
Savaşın ayırdığı Suriyeli kardeşler olimpiyat açılışında buluştu
Emre Sakçı ve Berkay Öğretir seçmeleri geçemedi
Rukiye Yıldırım bronzdan döndü
Mete Gazoz ve Yasemin Ecem'in üzüntüsü
Cezayirli judocu Fethi Nourine, İsrailli rakibiyle eşleşmemek için Tokyo 2020'den çekildi
Rukiye Yıldırım yarı finalde kaybetti
Mete ve Yasemin Ecem olimpiyatlarda 4. oldu
Mete ve Yasemin bronz için yarışacak
Sporx Anasayfasına Dön
Futbol
Spor Toto Süper Lig Spor Toto TFF 1.Lig TFF 2.Lig TFF 3.Lig İngiltere Premier Lig İspanya La Liga İtalya Serie A Almanya Bundesliga Fransa League 1
Basketbol
Türkiye Basketbol Ligi Kadınlar Basketbol Ligi NBA THY Euroleague Eurocup Dünya Basketbol Şampiyonası
Diğer
TV'de Bugün Puan Durumu Fikstür Sporx Espor Sporx TV Sporx Ekstra At Yarışı
SPORX
Bize Ulaşın Künye Kariyer Mobil Son Dakika Spor About Us Yasal Uyarı Çerez Politikaları Kurumsal
Uygulamalarımız
Apple Store Google Play