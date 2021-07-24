Mete Gazoz ve Yasemin Anagöz çeyrek finale yükseldi

Tokyo 2020 Okçuluk Karışık takım mücadelesine Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz, Rus sporcuların yer aldığı Olimpiyat Komitesi takımını yenerek çeyrek finale, Endonezyalı rakiplerini yenerek yarı finale adını yazdırdı.

Mete Gazoz ve Yasemin Anagöz çeyrek finale yükseldi
Milli okçular Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karışık takım kategorisinde yarı finale yükseldi.

Yumenoshima Park Okçuluk Alanı'nda düzenlenen karışık takım müsabakalarında çeyrek finalde mücadele eden ay-yıldızlı okçular, Endonezya takımı ile karşılaştı.

İlk seti 35-34 kaybeden milliler, diğer setleri 38-35, 36-35, 35-33 aldı ve müsabakayı 6-2 kazanarak yarı finalist oldu.

Milliler, yarı final maçında TSİ 09.50'de Fransa-Hollanda maçının galibiyle karşılaşacak.

Bakan Kasapoğlu tribünde

Milli okçuların karşılaşmasını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi.

Tokyo'da milli sporcuların müsabakalarını takip eden Bakan Kasapoğlu, çeyrek final maçı öncesi Yumenoshima Park Okçuluk Alanı'na geldi.

Mete ve Yasemin'in maçını büyük bir heyecan içinde izleyen Mehmet Muharrem Kasapoğlu, galibiyetin ardından tribünden milli sporcuları selamladı.

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