Meryem Çavdar'dan gümüş madalya geldi

Tekvandoda kadınlar K44 sınıfı 49 kiloda milli sporcu Meryem Çavdar, gümüş madalya kazandı.

Meryem Çavdar'dan gümüş madalya geldi
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda tekvandoda kadınlar K44 sınıfı 49 kiloda milli sporcu Meryem Çavdar, gümüş madalya elde etti.

Makuhari Messe Spor Salonu'nda gerçekleştirilen yarı final müsabakasında Meryem, 2019 Avrupa Şampiyonası'nda finalde mağlup ettiği Perulu Leonor Espinoza Carranza'yla altın madalya mücadelesi verdi.

İlk raunt 4-4 berabere biterken, ikinci raundu Perulu sporcu 12-10 önde bitirdi. Son rauntta risk alan Meryem istediği puanları alamadı, tatamiden 34-21 mağlup ayrılarak gümüş madalyada kaldı.

2019'da Avrupa şampiyonluğu, 2017'de de dünya üçüncülüğü bulunan Meryem, kariyerine bir de paralimpik madalyası ekledi.

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi.

 

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