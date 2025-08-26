26 Ağustos
Kairat Almaty-Celtic
19:45
26 Ağustos
Pafos FC-FK Crvena Zvezda
22:00
26 Ağustos
Sturm Graz-Bodo/Glimt
22:00
26 Ağustos
Reading-AFC Wimbledon
21:00
26 Ağustos
Wolves-West Ham United
21:30
26 Ağustos
Norwich City-Southampton
21:45
26 Ağustos
Bournemouth-Brentford
21:45
26 Ağustos
Burnley-Derby County
21:45
26 Ağustos
Sunderland-Huddersfield
21:45
26 Ağustos
Sheffield Wednesday-Leeds United
22:00
26 Ağustos
E.Braunschweig-VfB Stuttgart
21:45
26 Ağustos
S. Moskova-Nizhny Novgorod
20:45

Luka, Sırbistan hezimetinin ardından soyunma odasında "sert konuştu"

Belgrad'da Sırbistan karşısında alınan 34 sayılık ağır mağlubiyetin ardından Slovenya Milli Takımı'nda moraller bozulurken, Los Angeles Lakers'ın yıldızı Luka Doncic sahada yaşadığı hayal kırıklığını soyunma odasında takım arkadaşlarına yaptığı konuşmayla yansıttı.

calendar 26 Ağustos 2025 13:20
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Luka, Sırbistan hezimetinin ardından soyunma odasında 'sert konuştu'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Belgrad'da Sırbistan karşısında alınan 34 sayılık ağır mağlubiyetin ardından Slovenya Milli Takımı'nda moraller bozulurken, Los Angeles Lakers'ın yıldızı Luka Doncic sahada yaşadığı hayal kırıklığını soyunma odasında takım arkadaşlarına yaptığı konuşmayla yansıttı.

Slovenya, FIBA EuroBasket 2025 öncesindeki son hazırlık maçında Belgrad'da Sırbistan karşısında ağır bir yenilgi aldı. Nikola Jokic liderliğindeki Sırbistan, maçı 106–72 kazanarak Slovenya'ya 34 sayı fark attı.

Doncic, 17 sayı kaydetmesine rağmen Sırbistan savunması karşısında etkisiz kaldı. Doncic, iki sayılık atışlarda 2/8, üçlüklerde 2/10 isabet bulabildi ve gecenin hayal kırıklığını özetledi.

Karşılaşma sonrası başantrenör Aleksander Sekulic, Doncic'in gözle görülür şekilde hayal kırıklığı yaşadığını belirtirken, takımın destek oyuncularının EuroBasket'te iddialı olabilmesi için daha fazla katkı yapması gerektiğini vurguladı. Turnuva 27 Ağustos'ta başlayacak.


Ancak Doncic'in tepkisi sadece sahayla sınırlı kalmadı. SportKlub'un haberine göre, yıldız oyuncu soyunma odasında takım arkadaşlarına sert bir konuşma yaptı. Takım kaptanı Edo Muric, bu durumu şu sözlerle açıkladı:

"Takım içinde olup bitenler hakkında konuşmayı sevmem ama evet, bir konuşma yaptık. Pek çok şeyi netleştirdik, söylenmesi gerekenler söylendi. Bu yenilgi aslında bizi daha da yakınlaştırdı."

2011'den beri milli takımda bulunan Muric, Doncic'in liderlik rolünün her geçen yıl arttığını vurguladı:

"Her sene daha çok konuşuyor. Bu, ondan ihtiyaç duyduğumuz şey. Hem sahada hem saha dışında liderimiz. Olgunlaşıyor, ne konuştuğunu biliyor ve onu takip etmek gerçekten zevk."

Slovenya hazırlık dönemini 1 galibiyet, 5 yenilgiyle tamamladı; tek galibiyetini Büyük Britanya'ya karşı aldı. EuroBasket 2025 kadrosu da kesinleşti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.