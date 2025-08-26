Belgrad'da Sırbistan karşısında alınan 34 sayılık ağır mağlubiyetin ardından Slovenya Milli Takımı'nda moraller bozulurken, Los Angeles Lakers'ın yıldızı Luka Doncic sahada yaşadığı hayal kırıklığını soyunma odasında takım arkadaşlarına yaptığı konuşmayla yansıttı.Slovenya, FIBA EuroBasket 2025 öncesindeki son hazırlık maçında Belgrad'da Sırbistan karşısında ağır bir yenilgi aldı. Nikola Jokic liderliğindeki Sırbistan, maçı 106–72 kazanarak Slovenya'ya 34 sayı fark attı.Doncic, 17 sayı kaydetmesine rağmen Sırbistan savunması karşısında etkisiz kaldı. Doncic, iki sayılık atışlarda 2/8, üçlüklerde 2/10 isabet bulabildi ve gecenin hayal kırıklığını özetledi.Karşılaşma sonrası başantrenör Aleksander Sekulic, Doncic'in gözle görülür şekilde hayal kırıklığı yaşadığını belirtirken, takımın destek oyuncularının EuroBasket'te iddialı olabilmesi için daha fazla katkı yapması gerektiğini vurguladı. Turnuva 27 Ağustos'ta başlayacak.Ancak Doncic'in tepkisi sadece sahayla sınırlı kalmadı. SportKlub'un haberine göre, yıldız oyuncu soyunma odasında takım arkadaşlarına sert bir konuşma yaptı. Takım kaptanı Edo Muric, bu durumu şu sözlerle açıkladı:2011'den beri milli takımda bulunan Muric, Doncic'in liderlik rolünün her geçen yıl arttığını vurguladı:Slovenya hazırlık dönemini 1 galibiyet, 5 yenilgiyle tamamladı; tek galibiyetini Büyük Britanya'ya karşı aldı. EuroBasket 2025 kadrosu da kesinleşti.