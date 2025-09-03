Litvanya adını çeyrek finale yazdırdı!

EuroBasket 2025 son 16 turunda Litvanya ile Letonya karşılaştı.



Letonya'nın başkenti Riga'da bulunan Xiaomi Arena'da oynanan mücadeleyi Litvanya, 88-79 kazandı.



Kristaps Porzings'in attığı 34 sayı Letonya için galibiyete yetmedi.



Bu sonuçla birlikte adını çeyrek final aşamasına yazdıran Litvanya'nın rakibi pazar günü oynanacak Yunanistan-İsrail karşılaşmasının ardından belli olacak.



