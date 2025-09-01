Letonya, Portekiz'i mağlup etti!

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) A Grubu 4. maçında ev sahibi Letonya, Portekiz'i 78-62 mağlup etti.
Bu sonuçla Letonya, grupta 2. galibiyetini aldı. Portekiz ise 3. yenilgisini yaşad
Salon: Arena Riga
Hakemler: Gediminas Petraitis (ABD), Lorenzo Baldini (İtalya), Ilias Kounelles (Kıbrıs Rum Kesimi)
Portekiz: Ventura 4, Brito, Williams 8, Queiroz, Queta 16, Voytso, Amarante 2, Gameiro 5, Relvao 2, Lisboa 17, Candido Sa 8
Letonya: Zagars 5, Kurucs 3, Lomazs 4, Davis Bertans 14, Porzingis 21, Mejeris, Dairis Bertans 11, Smits 15, Cavars, Steinbergs, Zoriks 5
1. Periyot: 21-23
Devre: 38-50
3. Periyot: 43-65
Beş faulle çıkan: 38.56 Williams (Portekiz)