Letonya, Portekiz'i mağlup etti!

EUROBASKET 2025'te Letonya, Portekiz'i 78-62 mağlup etmeyi başardı.

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) A Grubu 4. maçında ev sahibi Letonya, Portekiz'i 78-62 mağlup etti.

Bu sonuçla Letonya, grupta 2. galibiyetini aldı. Portekiz ise 3. yenilgisini yaşad

Salon: Arena Riga

Hakemler: Gediminas Petraitis (ABD), Lorenzo Baldini (İtalya), Ilias Kounelles (Kıbrıs Rum Kesimi)

Portekiz: Ventura 4, Brito, Williams 8, Queiroz, Queta 16, Voytso, Amarante 2, Gameiro 5, Relvao 2, Lisboa 17, Candido Sa 8

Letonya: Zagars 5, Kurucs 3, Lomazs 4, Davis Bertans 14, Porzingis 21, Mejeris, Dairis Bertans 11, Smits 15, Cavars, Steinbergs, Zoriks 5

1. Periyot: 21-23

Devre: 38-50

3. Periyot: 43-65

Beş faulle çıkan: 38.56 Williams (Portekiz)

 

 

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Türkiye4400364269958
2Sırbistan4400344273718
3Letonya4202303309-66
4Estonya4103287329-425
5Portekiz4103247303-565
6Çek Cumhuriyeti4004263325-624
