Larkin: 'Alperen, kariyerimde birlikte oynadığım en iyi uzun'

Eski NBA ve Türkiye A Milli Takımı guardı Shane Larkin, Houston Rockets yıldızı Alperen Şengün'ün bugüne kadar oynadığı en iyi uzun olduğunu söyledi.

2017–18 sezonundan bu yana NBA'de oynamasa da Avrupa'da elit bir guard olarak kariyerine devam eden Larkin, 32 yaşında yeniden Türkiye formasıyla EuroBasket 2025'te sahne alacak.

2022'de turnuvaya NBA'de çaylak sezonunu yeni bitirmiş bir oyuncu olarak katılan Alperen Şengün, bu kez All-Star seçilmiş ve NBA'in en iyi uzunları arasında gösterilen bir yıldız olarak parkede olacak.

Riga'da BasketNews'e konuşan Larkin, Şengün'ün gelişimini överek şunları söyledi:

"Hepimiz görebiliyoruz; Alpi bir NBA All-Star'ına dönüştü, ligin en iyi oyuncularından biri oldu ve gelişmeye devam edecek yeteneğe sahip. İlk geldiğinde çaylaktı ve verimliliğini artırması için çalışması gereken pek çok şey vardı. NBA'de ona hata yaparak öğrenme fırsatı tanımaları çok önemliydi. Potansiyelinin sınırı yok."

Anadolu Efes'in yıldızı, Şengün'ün hala ekleyebileceği çok şey olduğunu da vurguladı:

"Oyununa ekleyeceği şeylerle NBA'in en iyi 10 oyuncusundan biri olabilir. Saf yeteneği ve topla yapabilecekleri inanılmaz. Bu turnuva, farklı bir basketbol tarzında kendini geliştirmesi için harika bir fırsat."

"Bugüne kadar oynadığın en iyi uzun Şengün mü?" sorusuna Larkin, kısa bir duraklamadan sonra yanıt verdi:

"Uzun zamandır basketbol oynuyorum, bu zor bir soru. 2013–14'te Dirk Nowitzki ile aynı takımdaydım, onu dördüncü numara sayarsak tabii ki apayrı bir isim. Ama şimdiye kadar oynadığım en iyi pivot mu? Evet, muhtemelen öyle."

