Lakers yönetiminden Polonya çıkarması: Doncic'e destek

Los Angeles Lakers'ın sahibi Jeanie Buss ve genel menajeri Rob Pelinka, EuroBasket 2025'te Slovenya'nın ilk maçına çıkacak olan Luka Doncic'i desteklemek için Polonya'nın Katowice kentine gitti.

Şubat ayında Dallas Mavericks ile gerçekleştirilen dev takasla Lakers kadrosuna katılan Doncic, yeni takımının "franchise yıldızı" konumuna gelmişti. Buss ve Pelinka'nın salonda olması, kulübün hem yıldız oyuncuya verdiği önemi hem de onun uzun vadeli sağlığına yatırımını simgeliyor.

Slovenya, D Grubu'ndaki ilk sınavını bugün ev sahibi Polonya karşısında, Spodek Arena'da verecek. Bu mücadele, Doncic'in Lakers formasıyla imzaladığı 3 yıl – 165 milyon dolarlık kontrat uzatmasının ardından çıktığı ilk büyük uluslararası turnuva olacak.

Beş kez All-Star seçilen Doncic, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Lakers formasıyla 28.2 sayı, 8.1 ribaund ve 7.5 asist ortalamaları yakaladı. Dallas'a dönüş maçında attığı 45 sayı ve Los Angeles formasıyla çıktığı ilk play-off karşılaşmasındaki 37 sayılık performans öne çıkan anları oldu.

Slovenya'nın bulunduğu D Grubu'nda Fransa, Belçika, İsrail, İzlanda ve Polonya yer alıyor. İlk dört takımın üst tura çıkacağı grupta Doncic'in liderliği, Slovenya'yı en iddialı ekiplerden biri yapıyor.

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Sırbistan11009864342
2Türkiye11009373202
3Portekiz11006250122
4Çek Cumhuriyeti10015062-121
5Letonya10017393-201
6Estonya10016498-341
