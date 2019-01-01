Kostas Sloukas: 'Ataman son 10 yılın en iyi koçu'

Yunanistan'ın yıldızı Kostas Sloukas, A Milli Basketbol Takımımız ile oynanacak EuroBasket 25 yarı final maçı öncesi konuştu.



Sloukas, Ergin Ataman'ın 'Sloukas'ı kimse durduramaz' sözlerine cevaben, "Ergin Ataman çok büyük bir koç. Bunu defalarca söyledim. Bana göre son 10 yılın en iyi koçu Ataman. Çok yetenekli oyunculardan oluşan çok iyi bir takım oluşturdu. Oyuna etkisi çok büyük. Biz 40 dakika boyunca konsantre olmalıyız ve şansın bizim tarafımızda olmasını ummalıyız." dedi.



"KARİYERİMİN EN ÖNEMLİ MAÇI"



Türkiye ile oynanacak maç hakkında Yunan gard, "Kariyerimin en büyük zorluğu önümde. Yaz boyunca çok çalıştım, ailemle neredeyse hiç görüşemedim. Çünkü bu takımla çok iyi bir performans sergileyeceğimize gerçekten inanıyordum. Vasilis'in takımın başında olması, önceki antrenörleri küçümsemek istemem ama, bize güven ve ekstra bir özgüven verdi. Bence hepimiz zihinsel olarak hazırız, çünkü geçmişteki başarısızlıklar aklımızda kazınmış durumda ve bu maç için büyük bir beklenti var. Bu maç, kariyerimin en önemli maçı olacak." ifadelerini kullandı.



"TÜRKİYE'NİN BELİRGİN ZAAFLARI VAR"



Türkiye hakkındaki soruya Sloukas, "Bu maç bizim için büyük bir meydan okuma. Karşımızda çok iyi, çok yetenekli ama belirgin zayıflıkları olan bir takım var." cevabını verdi.



"BU MAÇI ÇOK İSTEYEN KAZANACAK"



Ergin Ataman'ın taktikleri hakkındaki soruyu Sloukas, "Tamamen dürüst olacağım. Bu tür maçlarda taktiklere inanmıyorum. Videoda ne söylersek söyleyelim veya ne kadar hazırlık yaparsak yapalım, önemli olan kimin daha çok istediği. Daha önce de söylediğim gibi, önemli olan başlangıç değil, geri kalan maçı, yüzde 50-50 topları kimin alacağı, ribaundları kontrol edip etmediğimiz, seçimlerimizin iyi olup olmadığı, kolay basketler yemememiz. Ve kimin daha çok istediği. Bunlar ve kimin daha çok istediği belirleyici faktörlerdir. Bu tür maçlarda önemli olan taktikler değil, bunlar. Evet, taktikler bir temel oluşturur, ama bu maçlarda kalp, ruh hali ve özgüven anahtar faktörlerdir." sözleriyle yanıtladı ve konuşmasını noktaladı.



