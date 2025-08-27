Sporx 2022 FIBA EuroBasket
Kenan Sipahi: 'Maçın çok sert geçeceğini düşünüyorum'

Kenan Sipahi: "Maçın çok sert geçeceğini düşünüyorum"

A Milli Basketbol Takımı oyuncularından Kenan Sipahi, EuroBasket 2025 yarı finalinde oynayacakları Yunanistan maçı öncesinde konuştu.

A Milli Basketbol Takımı oyuncularından Kenan Sipahi, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) 12 Eylül Cuma günü Yunanistan ile yapacakları yarı final maçının öncesinde açıklamalarda bulundu.

EuroBasket 2025'te 7'de 7 yaparak yarı finale yükseldikleri için gururlu olduklarını dile getiren Kenan, "İşin en önemli tarafı geliyor çünkü final oynamak istiyoruz. Hedefimize daha ulaşmış değiliz. Önümüzdeki bir 40 dakika var. İnşallah en iyi şekilde değerlendirip sonuca ulaşan taraf biz oluruz." ifadelerini kullandı.

Yunanistan'ın fiziksel olarak güçlü bir takım olduğunu vurgulayan 30 yaşındaki oyun kurucu, "Antetokounmpo kardeşler çok blok kovalıyorlar. Bizim daha iyi şutörlerimiz var. Maçın çok sert geçeceğini düşünüyorum. Yunanistan, bu turnuvada bizden daha tecrübeli sayılabilecek ikinci takım. Bu sertliğe karşılık vermemiz gerekiyor. İnşallah bunu başarırız. Alperen'den dolayı hepimiz çok boş kalıyoruz. Alperen ve Larkin'den dolayı bazı takımlar bizi riske edebiliyor. Yunanistan da aynı şekilde bir yola başvurabilir. İnşallah şutları sokarız. Daha önce soktuk. İnşallah böyle devam eder." şeklinde görüş belirtti.

 Reklam 
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Türkiye550045935910010
2Sırbistan5401434368669
3Letonya5302412384288
4Portekiz5203315368-537
5Estonya5104352397-456
6Çek Cumhur.5005338434-965
Son Dakika Haberleri
Alperen Şengün, idmanda şov yaptı!

Alperen Şengün, idmanda şov yaptı!

Finlandiya, tarihinde ilk kez yarı finale yükseldi!

Finlandiya, tarihinde ilk kez yarı finale yükseldi!

Ömer Faruk Yurtseven: 'Daha hazır bir takımız!'

Ömer Faruk Yurtseven: "Daha hazır bir takımız!"

Kenan Sipahi: 'Maçın çok sert geçeceğini düşünüyorum'

Kenan Sipahi: "Maçın çok sert geçeceğini düşünüyorum"

Yunanistan, Litvanya'yı eleyerek yarı finalde Türkiye'nin rakibi oldu

Yunanistan, Litvanya'yı eleyerek yarı finalde Türkiye'nin rakibi oldu
sporx.com web sitesinde yer alan tüm sayısal veriler, istatistikler ve tahminler sadece bilgilendirme amaçlıdır. Köşe yazılarında yer alan içerik yazarların kendi görüşleri olup; ilgili konu hakkında sporx.com'un genel görüşünü yansıtmaz. Web sayfalarımızda yer alan bilgiler ve doğrulukları tarafımızca garanti edilmemekte olup, bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemektedir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı sporx.com sorumlu tutulamaz.