Kenan Sipahi: 'Bu takımın parçası olduğum için gururluyum'

EuroBasket 2025 finalinde Almanya'ya mağlup olarak ikinci olan A Milli Takım'da Kenan Sipahi, mücadele sonrası yaptığı açıklamada hem takım arkadaşlarına hem de taraftarlara teşekkür etti.

EuroBasket 2025 finalinde Almanya'ya karşı parkede ter döken A Milli Erkek Basketbol Takımı, nefes kesen mücadelede rakibine 88-83 mağlup olarak turnuvayı ikinci sırada tamamladı.
 
Mücadele sonunda A Milli Takım forması giyen Kenan Sipahi, karşılaşmayla ilgili duygusal bir açıklama yaptı.
 
Sipahi, takım arkadaşlarıyla gurur duyduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
 
"Bu takımın parçası olduğum için gururluyum. Sonları oynamayı bilen bir takıma karşı mücadele ettik. Bence şans onlardan yanaydı. Son ribauntta top onların eline düştü. Kazanmak için her şeyi yaptık ama beceremedik."
 
Milli oyuncu, taraftarlara da seslenerek:
 
"Herkesle gurur duyuyorum. Umarım milletimizi gururlandırmışızdır. Bu sefer final olarak kaldı bir dahaki sefere kupayı almak isteriz." dedi.
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Türkiye550045935910010
2Sırbistan5401434368669
3Letonya5302412384288
4Portekiz5203315368-537
5Estonya5104352397-456
6Çek Cumhur.5005338434-965
