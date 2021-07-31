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Kayra Sayit bronz madalya maçında kaybetti
Judoda ülkemizi kadınlar +78 kg'da temsil eden Kayra Sayit, bronz madalya maçında yenildi.
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Milli judocu, bronz madalya mücadelesinde Fransız Romane Dicko'ya mağlup olarak olimpiyatları 5. sırada noktaladı
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