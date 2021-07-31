Kayra Sayit bronz madalya maçında kaybetti

Judoda ülkemizi kadınlar +78 kg'da temsil eden Kayra Sayit, bronz madalya maçında yenildi.

Kayra Sayit bronz madalya maçında kaybetti
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın yedinci gününde milli judocu Kayra Sayit, +78 kiloda bronz madalya maçıda yenildi.

Milli judocu, bronz madalya mücadelesinde Fransız Romane Dicko'ya mağlup olarak olimpiyatları 5. sırada noktaladı

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