Kaykay'da altın madalya Avustralyalı Palmer'ın

Olimpiyatlarda ilk kez yer alan kaykay branşında erkekler park disiplininde Avustralyalı Palmer altın madalyaya ulaştı

Kaykay'da altın madalya Avustralyalı Palmer'ın
Olimpiyatlara ilk kez 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları ile giren kaykay branşında erkekler park disiplininde ilk şampiyon Avustralya'dan Keegan Palmer oldu.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda, Ariake Spor Parkı Kaykay Pisti'ndeki gerçekleştirilen kaykay branşı erkekler park disiplininde ilk madalyalar sahibini buldu.

Finalde 95.83 puan toplayan 18 yaşındaki Palmer, altın madalyaya ulaşarak bu dalda olimpiyat tarihinin ilk şampiyonluğunu elde etti.

86.14 puanla 26 yaşındaki Brezilya Pedro Barros ise ikinci olarak gümüş madalya kazandı. ABD'li Cory Juneau ise 84.13 puan toplayarak bronz madalyanın sahibi oldu.

 
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