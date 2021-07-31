Kathleen Ledecky 3. kez olimpiyat şampiyonu

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın sekizinci gününde yüzmede kadınlar 800 metre serbestte ABD'li Kathleen Ledecky altın madalya kazandı.



Tokyo Su Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen yarışta Ledecky 8.12.57'lik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu. Avustralyalı Ariarne Titmus 8.13.83'lük derecesiyle gümüş ve İtalyan Simona Quadarella 8.18.35 ile bronz madalya elde etti.



Yarışı kazanan Ledecky, Tokyo 2020'deki 4. madalya sevincini yaşadı. 1500 metre serbestte altın madalya kazanan ABD'li sporcu, 800 metre serbestte de aynı başarıyı gösterdi. Ledecky ayrıca 400 metre serbestte ve 4x200 metre bayrak yarışında gümüş madalya kazandı.



Ledecky ayrıca, Londra 2012 ve Rio 2016'da da 800 metrede altın madalyanın sahibi olmuştu.



200 metre serbest stilde olimpiyat rekoru kırarak altın madalya alan 20 yaşındaki Titmus da 4. madalya sevinci yaşayan sporcu oldu. 800 metre serbestte Ledecky'nin gerisinde kalan Titmus, 400 metre serbestte altın, 4x200 metre bayrak yarışında ise bronz madalya sevinci yaşadı.



Titmus 800 metre serbest yarışında ayrıca okyanusya rekorunun yeni sahibi oldu.



