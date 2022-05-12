Karadağ, Bulgaristan'ı geçmeyi bildi: 91-81

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu'nda Karadağ, üçüncü maçında Bulgaristan'ı 91-81 yendi.



Karadağ grupta ikinci galibiyetini elde ederken, Bulgaristan ise üçüncü maçından da mağlubiyetle ayrıldı.



Grubun dördüncü maçında Karadağ, 6 Eylül Salı günü İspanya ile karşılaşacak. Bulgaristan da aynı gün Gürcistan ile karşı karşıya gelecek.



