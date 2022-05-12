Sporx 2022 FIBA EuroBasket
Karadağ, Bulgaristan'ı geçmeyi bildi: 91-81

Karadağ, Bulgaristan'ı geçmeyi bildi: 91-81

EuroBasket 2022 A Grubu üçüncü maçında Karadağ, Bulgaristan'ı 91-81 mağlup etmeyi başardı.

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu'nda Karadağ, üçüncü maçında Bulgaristan'ı 91-81 yendi.

Karadağ grupta ikinci galibiyetini elde ederken, Bulgaristan ise üçüncü maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

Grubun dördüncü maçında Karadağ, 6 Eylül Salı günü İspanya ile karşılaşacak. Bulgaristan da aynı gün Gürcistan ile karşı karşıya gelecek.

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Karadağ3201235223125
2İspanya3201257208494
3Türkiye2200173155184
4Belçika320120620513
5Bulgaristan3003255306-513
6Gürcistan2002140169-292
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