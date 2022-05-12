Karadağ, 6 sayı farkla kazandı

FIBA Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket) A Grubu maçında Karadağ ile Belçika karşı karşıya geldi.



Karadağ, sahadan 6 sayı farkla 76-70 galip ayrıldı.



Bu sonucun ardından Karadağ ilk galibiyetini aldı. Belçika da ilk mağlubiyetini yaşadı.



