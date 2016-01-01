Kadınlar 100 metrede 33 yıllık olimpiyat rekoru kırıldı!

Atletizmde kadınlar 100 metre finalini Jamaikalı Elaine Thompson, 33 yıllık olimpiyat rekoru kırarak kazandı.

Kadınlar 100 metrede 33 yıllık olimpiyat rekoru kırıldı!
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın sekizinci gününde atletizmde kadınlar 100 metre finalinde Jamaikalı Elaine Thompson, olimpiyat rekoru kırarak altın madalyayı elde etti.

Olimpiyat Stadı'nda koşulan 100 metre finalini Elaine Thompson, finiş çizgisine 10.61'lik derecesiyle geldi. Jamaikalı atlet, dünyada tüm zamanların ikinci derecesine de imza atarak, 1988 Seul Olimpiyatları'ndan bu yana kırılamayan olimpiyat rekorunun da sahibi oldu.

Eski olimpiyat rekoru ABD'li Florence Griffith Joyner'e 10.62'lik derecesiyle aitti. Dünya rekoru da bu isme 10.49'luk zamanıyla ait.

2016 Rio'da da altın madalyayı kazanan Elaine Thompson, Tokyo'da da unvanını korumuş oldu.

Gümüş ve bronz madalyayı da Jamaikalı atletler kazandı. Gümüş madalyayı Shelly-Ann Fraser-Pryce (10.74), bronz madalyayı ise Shericka Jackson (10.76) elde etti.

Son Dakika Haberleri
Erkekler 100 metrede altın madalya İtalya'ya gitti
Alexander Zverev, olimpiyat şampiyonu oldu!
Yasmani Copello final biletini aldı
Erkek basketbolda son iki çeyrek finalist belli oldu!
Beste Kaynakçı - Okyanus Arıkan günü 18. sırada kapattı
Olimpiyatlara damga vuran iki olay!
Teniste çift kadınlarda altın madalya Krejcikova - Siniakova ikilisinin!
Rıza Kayaalp, bronz için güreşecek
Alican Kaynar, yelkende madalyaya aday!
Attila Gökçe: "Mete Gazoz Okmeydanı"
Sporx Anasayfasına Dön
Futbol
Spor Toto Süper Lig Spor Toto TFF 1.Lig TFF 2.Lig TFF 3.Lig İngiltere Premier Lig İspanya La Liga İtalya Serie A Almanya Bundesliga Fransa League 1
Basketbol
Türkiye Basketbol Ligi Kadınlar Basketbol Ligi NBA THY Euroleague Eurocup Dünya Basketbol Şampiyonası
Diğer
TV'de Bugün Puan Durumu Fikstür Sporx Espor Sporx TV Sporx Ekstra At Yarışı
SPORX
Bize Ulaşın Künye Kariyer Mobil Son Dakika Spor About Us Yasal Uyarı Çerez Politikaları Kurumsal
Uygulamalarımız
Apple Store Google Play