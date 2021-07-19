Japonlar'ın yüzde 87'si Olimpiyatlar'dan endişeli

Japonya'da yapılan bir anket, halkın yüzde 87'sinin Tokyo Olimpiyatlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen düzenlenmesine yönelik "bir seviyede endişeli" olduğunu ortaya çıkardı.



Kyodo ajansının anketinde katılımcılara 23 Temmuz'da başlayacak Tokyo Oyunlarına yönelik değerlendirmeleri, seyirci alınmama kararı, hükümetin Kovid-19 tedbirleri ile Tokyo'daki OHAL soruldu.



Buna göre katılımcıların yüzde 67,9'u yaklaşan turnuva öncesinde, halihazırda başkent Tokyo ile çevresindeki Kanagawa, Saitama ve Çiba eyaletlerinde Kovid-19'a karşı uygulanan olağanüstü halin verimliliğinden şüphe ediyor.



Katılımcıların yüzde 58,5'i, olimpiyatlar öncesi, ülke geneli Kovid-19 aşılama kampanyasının yeterli düzeye erişmediğini savunurken yüzde 64,2'si hükümetin Kovid-19 sınırlamalarını desteklemediğini söyledi.



Tokyo 2020 Organizasyon Komitesinin turnuvanın seyircisiz düzenlenmesi kararını katılımcıların yüzde 43,6'sı uygun buldu, yüzde 23,6'sı ise az da olsa seyirci kabul edilmesi gerektiğini beyan etti.



Yaklaşık 2 bin kişinin dahil edildiği ve katılımcıların yüzde 87'sinin "bir şekilde endişeli" olduğunu ortaya koyan ankette, katılımcıların yüzde 31,2'si ise Tokyo Olimpiyatlarının iptal edilmesi gerektiğini savundu.



