Japonlar'ın yüzde 87'si Olimpiyatlar'dan endişeli

Japonya'da ankete göre halkın yüzde 87'si Tokyo Olimpiyatlarından endişe ediyor.

Japonlar'ın yüzde 87'si Olimpiyatlar'dan endişeli
Japonya'da yapılan bir anket, halkın yüzde 87'sinin Tokyo Olimpiyatlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen düzenlenmesine yönelik "bir seviyede endişeli" olduğunu ortaya çıkardı.

Kyodo ajansının anketinde katılımcılara 23 Temmuz'da başlayacak Tokyo Oyunlarına yönelik değerlendirmeleri, seyirci alınmama kararı, hükümetin Kovid-19 tedbirleri ile Tokyo'daki OHAL soruldu.

Buna göre katılımcıların yüzde 67,9'u yaklaşan turnuva öncesinde, halihazırda başkent Tokyo ile çevresindeki Kanagawa, Saitama ve Çiba eyaletlerinde Kovid-19'a karşı uygulanan olağanüstü halin verimliliğinden şüphe ediyor.

Katılımcıların yüzde 58,5'i, olimpiyatlar öncesi, ülke geneli Kovid-19 aşılama kampanyasının yeterli düzeye erişmediğini savunurken yüzde 64,2'si hükümetin Kovid-19 sınırlamalarını desteklemediğini söyledi.

Tokyo 2020 Organizasyon Komitesinin turnuvanın seyircisiz düzenlenmesi kararını katılımcıların yüzde 43,6'sı uygun buldu, yüzde 23,6'sı ise az da olsa seyirci kabul edilmesi gerektiğini beyan etti.

Yaklaşık 2 bin kişinin dahil edildiği ve katılımcıların yüzde 87'sinin "bir şekilde endişeli" olduğunu ortaya koyan ankette, katılımcıların yüzde 31,2'si ise Tokyo Olimpiyatlarının iptal edilmesi gerektiğini savundu.

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